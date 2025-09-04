50 perce
Az iskolarendőr a biztonságos közlekedésről beszélt az első osztályosoknak az egri gyakorlóiskolában + galéria
Idén is meglátogatta az első osztályosokat az iskolarendőr.
Az Iskola rendőre program a 2025/2026-os tanévben Heves vármegyében is folytatódik. Az új tanév kezdetével, szeptember első hetében a megye iskolarendőrei felvették a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, hogy bemutassák a programot. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskolájának első osztályosai szeptember 4-én találkozhattak az iskola rendőrével, aki balesetmegelőzési tanácsokkal látta el a gyerekeket, és kisebb ajándékokkal is kedveskedett nekik.
Ajándékokat is osztott az iskolarendőr
Az idei tanévben is Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság iskolarendőre ismét több osztályba látogatott el, hogy megelőzési órát tartson az első osztályosoknak. A program során a gyerekek ajándékokat, például fényvisszaverős karkötőt és kismackót is kaptak, miközben az iskolarendőr a biztonságos közlekedésre – gyalogosan és kerékpárral egyaránt – hívta fel a figyelmüket. A kisdiákok aktívan részt vettek az órán, kérdésekkel készültek, és nagy élvezettel követték a foglalkozást. Az iskolarendőr-program 2008-ban indult, idén pedig 110 iskolában zajlik, Egerben 33 intézményben.
Ajándékot is kaptak az elsős egri diákok hasznos tanácsok mellett
Iskolarendőr az EKKE gyakorlóbanFotók: Huszár Márk
