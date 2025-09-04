szeptember 4., csütörtök

Az iskolarendőr a biztonságos közlekedésről beszélt az első osztályosoknak az egri gyakorlóiskolában + galéria

Címkék#Lázár Levente#program#ajándék#iskolarendőr

Idén is meglátogatta az első osztályosokat az iskolarendőr.

Csorba Kitti

Az Iskola rendőre program a 2025/2026-os tanévben Heves vármegyében is folytatódik. Az új tanév kezdetével, szeptember első hetében a megye iskolarendőrei felvették a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, hogy bemutassák a programot. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskolájának első osztályosai szeptember 4-én találkozhattak az iskola rendőrével, aki balesetmegelőzési tanácsokkal látta el a gyerekeket, és kisebb ajándékokkal is kedveskedett nekik.

iskolarendőr, első osztályosok
Lázár Levente iskolarendőr kis ajándékokkal is készült az első osztályosoknak
Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ajándékokat is osztott az iskolarendőr

Az idei tanévben is Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság iskolarendőre ismét több osztályba látogatott el, hogy megelőzési órát tartson az első osztályosoknak. A program során a gyerekek ajándékokat, például fényvisszaverős karkötőt és kismackót is kaptak, miközben az iskolarendőr a biztonságos közlekedésre – gyalogosan és kerékpárral egyaránt – hívta fel a figyelmüket. A kisdiákok aktívan részt vettek az órán, kérdésekkel készültek, és nagy élvezettel követték a foglalkozást. Az iskolarendőr-program 2008-ban indult, idén pedig 110 iskolában zajlik, Egerben 33 intézményben.

Iskolarendőr az EKKE gyakorlóban

Fotók: Huszár Márk

 

