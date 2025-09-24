1 órája
Verpeléten járt hazánk ismert gasztro-műsora, hamarosan a tévében nézhetjük
Verpeléten járt a nyáron hazánk ismert gasztro műsora. Hamarosan láthatjuk több csatornán is, amit az Ízőrzők ott forgattak.
Az Ízőrzők új műsorainak következő epizódját Verpelétről szeptember 28-án (vasárnap) 13:25-től látható a Duna Televízió műsorában. Az Ízőrzők honlapján azt is láthattuk, mi készült Verpeléten, amikor ott jártak.
A hajdani mezőváros kovácsműhelye is műemlék, ahol a helyi legenda szerint Mátyás király is megfordult. Az viszont tény, hogy fénykorában sokan felkeresték a kereskedelmi utak középpontjában fekvő épületet, és mestereit. A Várhegy oldalában, természetvédelmi területen, lépcsőkkel kialakított tanösvény vezeti a túrázókat egy geológiai különlegesség, a parazita vulkán csúcsáig. Hasonlót Szicíliában, az Etna oldalában láthatunk. Műsorunkban fellép a Tarnamenti Népdalkör, és a Gyöngyszem Óvoda Csillagvirág Néptánccsoportja.
– írták a település szépségeiről. Mint írják, a Verpelét, a bor és a nóta városa.
Verpeléten a következő finomságok készültek az Ízőrzők nézői részére:
- Savanyú leves belsőségből
- Túrós-kapros rétes
- Sóskafőzelék burgonyás pogácsával
- Ropogós csuka rókagombás rizzsel
- Kajszibarackos pite
Ismétlés látható lesz több csatornán is: Duna TV október 4. 13:25, október 5. 04:30, valamint Duna World október 5. 08:45.
