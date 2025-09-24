Verpeléten járt hazánk ismert gasztro-műsora, hamarosan a tévében nézhetjük

Az Ízőrzők új műsorainak következő epizódját Verpelétről szeptember 28-án (vasárnap) 13:25-től látható a Duna Televízió műsorában. Az Ízőrzők honlapján azt is láthattuk, mi készült Verpeléten, amikor ott jártak.

Verpeléten jártak az Ízőrzők Forrás: Ízőrzők Facebook

A hajdani mezőváros kovácsműhelye is műemlék, ahol a helyi legenda szerint Mátyás király is megfordult. Az viszont tény, hogy fénykorában sokan felkeresték a kereskedelmi utak középpontjában fekvő épületet, és mestereit. A Várhegy oldalában, természetvédelmi területen, lépcsőkkel kialakított tanösvény vezeti a túrázókat egy geológiai különlegesség, a parazita vulkán csúcsáig. Hasonlót Szicíliában, az Etna oldalában láthatunk. Műsorunkban fellép a Tarnamenti Népdalkör, és a Gyöngyszem Óvoda Csillagvirág Néptánccsoportja.

– írták a település szépségeiről. Mint írják, a Verpelét, a bor és a nóta városa.

