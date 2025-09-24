szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ízek

1 órája

Verpeléten járt hazánk ismert gasztro-műsora, hamarosan a tévében nézhetjük

Címkék#műsor#gasztro#főzés

Verpeléten járt a nyáron hazánk ismert gasztro műsora. Hamarosan láthatjuk több csatornán is, amit az Ízőrzők ott forgattak.

Heol.hu

Az Ízőrzők új műsorainak következő epizódját Verpelétről szeptember 28-án (vasárnap) 13:25-től látható a Duna Televízió műsorában. Az Ízőrzők honlapján azt is láthattuk, mi készült Verpeléten, amikor ott jártak. 

Verpeléten jártak az Ízőrzők Forrás: Ízőrzők Facebook
Verpeléten jártak az Ízőrzők Forrás: Ízőrzők Facebook 

 

A hajdani mezőváros kovácsműhelye is műemlék, ahol a helyi legenda szerint Mátyás király is megfordult. Az viszont tény, hogy fénykorában sokan felkeresték a kereskedelmi utak középpontjában fekvő épületet, és mestereit. A Várhegy oldalában, természetvédelmi területen, lépcsőkkel kialakított tanösvény vezeti a túrázókat egy geológiai különlegesség, a parazita vulkán csúcsáig. Hasonlót Szicíliában, az Etna oldalában láthatunk. Műsorunkban fellép a Tarnamenti Népdalkör, és a Gyöngyszem Óvoda Csillagvirág Néptánccsoportja.

– írták a település szépségeiről. Mint írják, a Verpelét, a bor és a nóta városa.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Verpeléten a következő finomságok készültek az Ízőrzők nézői részére:

  • Savanyú leves belsőségből
  • Túrós-kapros rétes
  • Sóskafőzelék burgonyás pogácsával
  • Ropogós csuka rókagombás rizzsel
  • Kajszibarackos pite

Ismétlés látható lesz több csatornán is: Duna TV október 4. 13:25, október 5. 04:30, valamint Duna World október 5. 08:45.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu