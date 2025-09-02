1 órája
Eltűnt, majd holtan került elő a kétéves kislány, Hevesben is keresik a rendőrök a tettest
Emberölés gyanúja miatt keresnek egy miskei férfit a rendőrök. Jakab Dávid ellen elfogatóparancsot adtak ki, egy kislánnyal végezhetett.
Eltűnt egy majdnem 2 éves miskei kislány szeptember 1-jén, a gyermeket rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is keresték. A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított - derült ki a rendőrség oldaláról.
A Baon.hu részletesen beszámolt a kislány kutatásáról, mint írták a miskei sportpályán alakították ki a keresés központját, ahol rendőrök, polgárőrök és mentőcsoportok összehangoltan végezték a keresést. A kutatásban speciális egységek, kutyás csapatok és hőkamerás drónok is részt vettek. A kislányt azonban sajnos holtan találták meg, az eset körülményeiről további részleteket a Baon.hu-n olvashat.
Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen
A rendőrség gyanúja szerint a kislány életét a 24 éves miskei férfi, Jakab Dávid oltotta ki, ezért a főkapitányság körözést adott ki ellene.
A körözött személy adatai
- Név: Jakab Dávid
- Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.
- Állampolgárság: magyar
Kérik, hogy aki Jakab Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
