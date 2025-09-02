szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyilkosság

1 órája

Eltűnt, majd holtan került elő a kétéves kislány, Hevesben is keresik a rendőrök a tettest

Címkék#Jakab Dávid#körözés#rendőrség

Emberölés gyanúja miatt keresnek egy miskei férfit a rendőrök. Jakab Dávid ellen elfogatóparancsot adtak ki, egy kislánnyal végezhetett.

Heol.hu

Eltűnt egy majdnem 2 éves miskei kislány szeptember 1-jén, a gyermeket rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is keresték. A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított - derült ki a rendőrség oldaláról.

Jakab Dávid egy kislánnyal végezhetett, körözi a rendőrség
Jakab Dávid egy kislánnyal végezhetett, körözi a rendőrség
Forrás: Police.hu

A Baon.hu részletesen beszámolt a kislány kutatásáról, mint írták a miskei sportpályán alakították ki a keresés központját, ahol rendőrök, polgárőrök és mentőcsoportok összehangoltan végezték a keresést. A kutatásban speciális egységek, kutyás csapatok és hőkamerás drónok is részt vettek. A kislányt azonban sajnos holtan találták meg, az eset körülményeiről további részleteket a Baon.hu-n olvashat. 

Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen

A rendőrség gyanúja szerint a kislány életét a 24 éves miskei férfi, Jakab Dávid oltotta ki, ezért a főkapitányság körözést adott ki ellene.

A körözött személy adatai

  • Név: Jakab Dávid
  • Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.
  • Állampolgárság: magyar

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kérik, hogy aki Jakab Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu