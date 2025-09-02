Eltűnt, majd holtan került elő a kétéves kislány, Hevesben is keresik a rendőrök a tettest

Eltűnt egy majdnem 2 éves miskei kislány szeptember 1-én, a gyermeket rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is keresték. A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított - derült ki a rendőrség oldaláról.

Jakab Dávid egy kislánnyal végezhetett, körözi a rendőrség

Forrás: Police.hu

A Baon.hu részletesen beszámolt a kislány kutatásáról, mint írták a miskei sportpályán alakították ki a keresés központját, ahol rendőrök, polgárőrök és mentőcsoportok összehangoltan végezték a keresést. A kutatásban speciális egységek, kutyás csapatok és hőkamerás drónok is részt vettek. A kislányt azonban sajnos holtan találták meg, az eset körülményeiről további részleteket a Baon.hu-n olvashat.

Elfogatóparancsot adtak ki Jakab Dávid ellen

A rendőrség gyanúja szerint a kislány életét a 24 éves miskei férfi, Jakab Dávid oltotta ki, ezért a főkapitányság körözést adott ki ellene.

A körözött személy adatai

Név: Jakab Dávid

Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.

Állampolgárság: magyar

