Veszélyben a gyerekek? A hatóság emberei jelentek meg a játszótereken Hevesben

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#NKFH#gyermek

Országszerte több száz játszóhelyet vizsgáltak át idén a hatóságok, és milliós bírságokat szabtak ki a hiányosságok miatt. Heves vármegyében is sor került játszótér ellenőrzésekre, ahol a legtöbb helyszínen találtak kifogásolnivalót.

Heol.hu

Idén 281 játszótéren 1907 játszótéri eszközt ellenőriztek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok, és jogszabálysértések miatt összesen 5,75 millió forint bírságot szabtak ki az üzemeltetőkre – tájékoztatta a hatóság az MTI-t. Megkérdeztük, Heves vármegyében milyen tapasztalatokkal zárták az ellenőrzést.

Gyöngyösön volt már példa ara a közelmúltban, hogy a polgármester határozott játszótér bezárásáról Fotó: Szókovács Péter
Gyöngyösön volt már példa ara a közelmúltban, hogy a polgármester határozott játszótér bezárásáról Fotó: Szókovács Péter

A megküldött adatokból kiderült, összesen 13 játszóteret ellenőriztek Hevesben, s abból 11 került a kifogásolt kategóriába. Ezen kívül 102 játszótéri eszközt is megvizsgáltak, ebből 32-őt kifogásoltnak minősítettek. Mint írták, a játszótereket a kormányhivatalok nem zárják be, indokolt esetben az üzemeltetés ideiglenes megtiltása történik, s azt, hogy ilyen melyik településeken történt, nincs információjuk, illetve bírságösszegeket a kormányhivatal nem adott meg, az eljárások még folyamatban vannak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az NKFH kiemelte: a hatósági jelenlét elsődleges célja, hogy a gyermekek számára biztonságos körülményeket garantáljanak a játszótereken. A szülőknek ugyanakkor szintén fontos szerepük lehet abban, hogy jelezzék a problémás vagy veszélyes eszközöket. A hatóság jelezte, hogy az ellenőrzések nem értek véget: a vizsgálatok az óvodai és iskolai szünetek után is folytatódnak.

 

 

