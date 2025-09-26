Kiderült, mikor kezdik építeni Egerben a jégpályát

- Annak érdekében, hogy a magyar termőföldek ne kerüljenek külföldi kézbe, szigorú szabályozásokat vezetett be a kormány, ám ez megbonyolítja azoknak is a földvásárlást, akik nem mezőgazdasággal foglalkoznának de például zártkertet vennének. Ezt érzékelte az Agrárminisztérium, ezért lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy művelés alól kivett területté nyilvánítsa a zártkerti ingatlanokat egy önkormányzati rendelettel. Ezek a területek ugyanis településfejlesztési tényezők több településen - mondta sajtótájékoztatón pénteken Vágner Ákos polgármester a városházán. A városvezető a csütörtöki közgyűlési döntéseket értékelte, szó esett a jégpálya építésről is. A zártkertekről nem alkotott rendeletet a közgyűlés, ugyanis a településrendezési tervbe illeszkedő döntést szeretnének hozni.

Az érsekkerti szökőkút körül lesz a jégpálya Fotó: Berán Dániel/heol.hu

- Valójában a rendszerváltás előtt alakultak ki ezek, az volt a célja, hogy az elsősorban lakótelepen élőknek adjon lehetőséget kiskertek létesítésére és szabadidős tevékenységre. Jellemzően nincs alapinfrastruktúrájuk, ivóvíz, szennyvíz, közvilágítás, szemétszállítás sincsen ezeken a területeken. Életvitelszerű tartózkodásra nem alkalmasak - magyarázta.