3 órája
Kiderült, mikor kezdik építeni Egerben a jégpályát
Szobor kerül az egyik egri körforgalomba. A korcsolyapálya már hamarosan épülhet és még karácsony előtt meg is nyithat.
- Annak érdekében, hogy a magyar termőföldek ne kerüljenek külföldi kézbe, szigorú szabályozásokat vezetett be a kormány, ám ez megbonyolítja azoknak is a földvásárlást, akik nem mezőgazdasággal foglalkoznának de például zártkertet vennének. Ezt érzékelte az Agrárminisztérium, ezért lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy művelés alól kivett területté nyilvánítsa a zártkerti ingatlanokat egy önkormányzati rendelettel. Ezek a területek ugyanis településfejlesztési tényezők több településen - mondta sajtótájékoztatón pénteken Vágner Ákos polgármester a városházán. A városvezető a csütörtöki közgyűlési döntéseket értékelte, szó esett a jégpálya építésről is. A zártkertekről nem alkotott rendeletet a közgyűlés, ugyanis a településrendezési tervbe illeszkedő döntést szeretnének hozni.
- Valójában a rendszerváltás előtt alakultak ki ezek, az volt a célja, hogy az elsősorban lakótelepen élőknek adjon lehetőséget kiskertek létesítésére és szabadidős tevékenységre. Jellemzően nincs alapinfrastruktúrájuk, ivóvíz, szennyvíz, közvilágítás, szemétszállítás sincsen ezeken a területeken. Életvitelszerű tartózkodásra nem alkalmasak - magyarázta.
Beszélt a deregulációs rendeletről is. Elmondta, hogy nagyon komoly ügyhátralék maradt az új testületre. Ennek a ledolgozását a hivatal megkezdte.
- Ennek egyik része az, hogy áttekintjük a hatályos önkormányzati rendeleteket. Többet hatályon kívül helyeztünk. Az egyikből töröltük, hogy a lakosság 1 köbméter építési, bontási hulladékot ingyenesen elhelyezhetett a településünk a ilyen jellegű hulladéklerakóján. Bekerült egy másik önkormányzati rendeletbe: 600 kilogrammig évente háztartásonként el lehet helyezni a telepen építési és bontási hulladékot ingyen az egrieknek.
Beszélt arról is, hogy a Hadnagy utca és a Kertész utca kereszteződésében lévő körforgalomba kerül egy fertálymester szobor. A kulturális és idegenforgalmi bizottság döntött erről az Egri Fertálymesteri Testület és Kiss István fafaragó kérésére. A fertálymesterek a szobor környékét fogják karbantartani, a körforgalom maradék részét pedig az egri Kemény Ferenc Sportiskola.
- Eger tagja, működtetője is az Egri Kistérségi Többcélú Társulásának, melynek feladatköre kiüresedve áll rendezetlenül. A társulásnak kettő ingatlana van, az egyik a Mocsáry Lajos utcai, a másik pedig a Szálloda utcai ingatlan. Tegnap arról döntöttünk, hogy október 31-én jogutód nélkül megszűnik a társulás - mondta.
Lesz jégpálya, ha megkötik a szerződést
Gömöri László alpolgármester arról beszélt, hogy 2021-ben volt utoljára jégpálya Egerben. Tavaly már próbálkoztak vele, de októberi hivatalba lépésük után már nem volt elég idejük. Idén viszont sikerült olyan kivitelezőt találni, aki saját költségből és kockázatara készíti el a pályát.
Idén télen már különleges pályán korcsolyázhatunk Egerben
- Alakja és kivitelezése egyedülálló lesz: egy 900 méteres jégfolyosóból áll majd. Tegnap arról döntöttünk, hogy a területhasználati díjat elengedjük, így csökkentjük a kivitelező terhét. Október közepén építik már a pályát a tervek szerint. Advent előtt lehet korcsolyázni, de a szerződéskötés még hátra van - részletezte. Érdeklődésünkre elmondták, hogy természetesen a gyalogosforgalom és a városgondozás járművei is elférnek majd a szökőkút köré épített pálya mellett, így akadálytalan lesz a forgalom is
