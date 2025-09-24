szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Közgyűlés

2 órája

Idén télen már különleges pályán korcsolyázhatunk Egerben

#jégpálya#projekt#önkormányzat

Csütörtökön ülésezik Eger közgyűlése. Tárgyalják azt a rendeletmódosítást is, amely lehetővé tenné, hogy mobil jégpálya épüljön Egerben.

Szabadi Martina Laura

Új élménnyel gazdagodhat városunk, hiszen egy egyedülálló mobil jégpálya épülhet az Érsekkertben! – közölte Vágner Ákos polgármester. – A közgyűlés csütörtökön tárgyalja a rendeletmódosítást, mely lehetővé teszi, hogy a város támogassa a projektet azzal, hogy elengedi a közterülethasználati díjat. A jégpálya nem csupán a városunk közösségének kínálhat majd szórakozást, hanem egy különleges, szökőkút formájú kialakítással Eger egyik legújabb turisztikai látványossága lehet. Bízom benne, hogy ezzel a lépéssel még több élményt és örömet hozunk városunkba! – írta erről szerdai posztjában Vágner Ákos.

Mobil jégpálya épül Egerben hamarosan Fotó: Metropol
Mobil jégpálya épül Egerben hamarosan Fotó: Metropol

Hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. A közgyűlésen sürgősséggel tárgyalja a rendeletmódosítást, amely lehetővé teszi a közterülethasználati díj elengedését az Érsekkertben tervezett mobil jégpálya üzemeltetője számára. 

Egyelőre nem alkot rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről Eger önkormányzata – erről is dönt szeptemberi ülésén a közgyűlés. Az Országgyűlés idén nyáron módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt: a változás lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok rendeletben engedélyezzék a zártkerti ingatlanok egyszerűsített kivonását a mezőgazdasági művelésből.

A jégpálya téma mellett más rendeletmódosítás is várható

A tulajdonosok földhivatali eljárásban kérhetnék, hogy zártkertként nyilvántartott telküket „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Ám a testület egyelőre nem hoz rendeletet az átminősítési eljárás megnyitásáról.  Mindennek – a képviselők elé kerülő előterjesztés szerint – több szakmai oka is van. Egyfelől a jogszabály végrehajtási részletszabályait rögzítő kormányrendeletek még nem jelentek meg, így a város jelenleg nem rendelkezik azokkal a szakmai és jogi keretekkel, amelyek felelős döntéshez szükségesek. Emellett a zártkerti ingatlanok többsége nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges alapinfrastruktúrával – ivóvíz- és szennyvízhálózattal, megfelelő közúti kapcsolattal, közvilágítással vagy szemétszállítással. Ezek biztosítása aránytalanul nagy költséget jelentene az önkormányzatnak, azaz Eger közösségének.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elavult rendeletekkel is foglalkozik a grémium csütörtökön. Ilyen például az a hosszú ideje értelmét vesztett döntés, hogy Egernek kell felzászlóznia az egykori szarvaskői vár helyét ünnepnapokon. Ez ugyanis akkor volt így, mikor a település még Eger része volt.

 

