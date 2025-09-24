Idén télen már különleges pályán korcsolyázhatunk Egerben

Új élménnyel gazdagodhat városunk, hiszen egy egyedülálló mobil jégpálya épülhet az Érsekkertben! – közölte Vágner Ákos polgármester. – A közgyűlés csütörtökön tárgyalja a rendeletmódosítást, mely lehetővé teszi, hogy a város támogassa a projektet azzal, hogy elengedi a közterülethasználati díjat. A jégpálya nem csupán a városunk közösségének kínálhat majd szórakozást, hanem egy különleges, szökőkút formájú kialakítással Eger egyik legújabb turisztikai látványossága lehet. Bízom benne, hogy ezzel a lépéssel még több élményt és örömet hozunk városunkba! – írta erről szerdai posztjában Vágner Ákos.

Mobil jégpálya épül Egerben hamarosan Fotó: Metropol

Hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. A közgyűlésen sürgősséggel tárgyalja a rendeletmódosítást, amely lehetővé teszi a közterülethasználati díj elengedését az Érsekkertben tervezett mobil jégpálya üzemeltetője számára.

Egyelőre nem alkot rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről Eger önkormányzata – erről is dönt szeptemberi ülésén a közgyűlés. Az Országgyűlés idén nyáron módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt: a változás lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok rendeletben engedélyezzék a zártkerti ingatlanok egyszerűsített kivonását a mezőgazdasági művelésből.