Jégpályáról, zártkertek át nem sorolásáról és üres lakásokról dönt Eger közgyűlése szeptemberben

Hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. A közgyűlésen sürgősséggel tárgyalja a rendeletmódosítást, amely lehetővé teszi a közterülethasználati díj elengedését az Érsekkertben tervezett mobil jégpálya üzemeltetője számára. Arról is döntenek, hogy üresen álló lakásokat adnának el: a Tittel Pál utca 5. 2. emeletén 48 négyzetméteres, 2 szobás, Malomárok utcában 55 négyzetméteres 2 szobás komfortos lakások. A Kallómalom utcaban 2 lakást is kijelölnének eladásra, a kisebbik, 39 négyzetméteres a 22-es társasházbaban, a nagyobbik, 60 négyzetméteres a 12-es társasházban.

Arról is döntenek, hogy mobil jégpálya létesüljön-e Egerben Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Jégpálya után zártkerti átminősítés is téma lesz

Egyelőre nem alkot rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről Eger önkormányzata – erről is dönt szeptemberi ülésén a közgyűlés. Az Országgyűlés idén nyáron módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt. A tulajdonosok földhivatali eljárásban kérhetnék, hogy zártkertként nyilvántartott telküket „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Ám a testület egyelőre nem hoz rendeletet az átminősítési eljárás megnyitásáról. Mindennek – a képviselők elé kerülő előterjesztés szerint – több szakmai oka is van. Egyfelől a jogszabály végrehajtási részletszabályait rögzítő kormányrendeletek még nem jelentek meg, így a város jelenleg nem rendelkezik azokkal a szakmai és jogi keretekkel, amelyek felelős döntéshez szükségesek. Emellett a zártkerti ingatlanok többsége nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges alapinfrastruktúrával – ivóvíz- és szennyvízhálózattal, megfelelő közúti kapcsolattal, közvilágítással vagy szemétszállítással. Ezek biztosítása aránytalanul nagy költséget jelentene az önkormányzatnak, azaz Eger közösségének.

A közgyűlésről a nap folyamán végig tudósítunk. A friss cikkeket itt gyűjtjük össze, hogy könnyebb legyen követni olvasóinknak, mi történik az ülésen:

