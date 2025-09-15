Jól szerepelt az egri vízmű a szerelők versenyén

A Heves Megyei Vízmű Zrt. csapata, az Egri Vitézek második helyezést érték el a XXll. Országos Víziközmű Szerelőversenyen, Nyíregyházán, adta hírül Bárdos Zsolt, a vízmű egri üzemegységének főmérnöke. Idén a tavalyi nyertesek, szervezték a versenyt.

A gyakorlati versenyt követő elméleti fordulóban közelítettünk az összetett győztes Szeged csapatához, míg az üldözőinknek nem adtunk lehetőséget a zárkózásra, megdupláztuk a tegnapi előnyünk. Ezen eredmény mellett csapatunk a Fair Play díjat is kiérdemelte, mivel a gyakorlati verseny során a szomszédos versenycsapatnak segítettünk a meghibásodott szerszám pótlásában

- írta a részletekről. Bárdos Zsolt méltatta, hogy nagyszerűen szervezett, lebonyolított rendezvényen vehettek részt, felkészült szerelők részvételével, amelyen megmutatkozott a szakma ereje, fontossága.