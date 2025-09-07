Jövő héten daruzás miatt lezárják Eger egyik forgalmas útját

Daruzási munkák miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani 2025. szeptember 9-én, kedden Eger belvárosában – közölte Eger Város Hivatalos Oldala. A lezárás 10:30 és 12:30 között lesz érvényben a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca teljes szélességében, a Dobó tér felőli 15-ös számú háznál.

A város arra kéri az autósokat, hogy a jelzett időszakban kerüljék el az érintett útszakaszt, és előre tervezzék meg útvonalukat.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: MW/archív