2 órája

Jubileumi tekeréssel, új logóval is ünnepel a 60 éves egri iskola

Címkék#kerékpáros#jubileumi#Kollár Tamás#rendezvény

Jubileumi évet tudhat magának az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola. A tanintézmény idén lett 60 éves, s ez alkalomból – a jubileumi tanévnyitó ünnepséget követően – további rendezvényeket szentelnek a kerek évfordulónak.

Sike Sándor

Kollár Tamás az iskola igazgatója portálunkat arról tájékoztatta, hogy ezen a héten is lesznek jubileumi programjaik, így szombaton a KEMFER60-Kerékpáros Túra. Erről a direktor elmondta, hogy Tiszafüreden a kerékpáros centrum az indulási helyszín reggel 9 órakor.

Számos újdonsággal kezdték a jubileumi tanévet
A KEMFER a 60. jubileumi tanévét fáklyás felvonulással is emlékezetessé tette
Fotó: Nemes Robert / Forrás: heol

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A jubileumi tekerés hosszú- és rövidtávon teljesíthető

A kerékpáros túrára két távon lehet jelentkezni. A rövidebb útvonal Tiszafüred-Poroszló-Tiszafüred között lesz, a hosszútáv a Tiszafüred-Abádszalók-Tiszafüred útvonalon teljesíthető. A szervezők arra is gondoltak, hogy rossz idő miatt nem lehet megtartani a kerékpáros túrát, ezért esőnapnak október 23-át jelölték ki.
Helybe rendeznek meg viszont pénteken egy másik jubileumi eseményt, a KEMFER60 Diáksport Napot. Egészen pontosan ezzel az iskola a Magyar Diáksport Napja országos kezdeményezéshez csatlakozott.
– A sportnap keretén belül többféle mozgásos sporttevékenységből választhatnak a gyerekek. A teljesség igénye nélkül lesz kézilabda kavalkád a Kemény Ferenc Körcsarnokban, játékos sportvetélkedő az iskolaudvaron, 2025 méteres futás a városi stadionban, valamint atlétika ugrás és rajtoló verseny, Dance Lit bemutató és más hasonló programelemek – sorolta a direktor.
Kollár Tamás külön is kiemelte, hogy a jubileum alkalmából intézményükben új imázs kialakítását is tervezik, melynek első lépéseként megújul az iskolai honlap, és új látványelemeket – logót – kap az intézmény.
– Ennek apropóján szeretnénk az új iskolai címert, ünnepélyes keretek között leleplezni, melyre előreláthatólag szeptember 26-án 10 óra után kerülne sor. A leleplezésben részt vesz Kátai Zsolt a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület elnöke is – tette hozzá a jubileumi tanévbe járó tanintézmény igazgatója.

 

