Jubileumi ünnepség

2 órája

110 éve vigyáznak ránk – Megható ünnepségen köszöntötték a védőnőket

Címkék#Szabó Zsolt#Dr Stankovics Éva#Jubileumi Ünnepség#védőnői szolgálat

A védőnői szolgálat több mint egy évszázada segíti a családokat. A jubileumi ünnepségen a 110 éves fennállást és a Hungarikumként történő 10 éves működést méltatták Hatvanban.

Heol.hu

A Védőnői Szolgálat 110 éves megalakulásának és 10 éves Hungarikumként történő működésének jubileumi ünnepségét tartották meg a hatvani Grassalkovich kastély dísztermében hétfőn. A kettős ünnepségen a résztvevőket Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője, Dr. Stankovics Éva a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház főigazgatója és Dr. Szedlák Miklós György a hatvani Albert Schweitzer Kórház megbízott főigazgatója köszöntötték - tudtuk meg a Markhot Ferenc Kórház közleményéből.

Szabó Zsolt adta át a védőnői szolgálat történetét bemutató kiadványt a jubileumi ünnepség során
Forrás:  Albert Péter/Heol.hu

Ünnepi műsorral tisztelegtek a védőnők előtt

Meghívást kaptak az eseményre az érintett településeken dolgozó védőnők és a települések polgármesterei is. A rendezvényen az ünnepélyes hangulatról a Dalvarázs Show Kórus látványos műsora gondoskodott. Tóth Györgyné területi védőnő a szolgálat történetéről tartott előadást. A jubileumi rendezvényen átadták a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségével együttműködésben a védőnők részére készíttetett nemzeti színű kitűzőt és a védőnői szolgálat történetét bemutató kiadványt - részletezik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A védőnői szolgálat, életet és egészséget védő élethivatás

A védőnői szolgáltatás kiterjed az egyénre a családra és a közösségre egyaránt. Mindenki számára elérhető, térítésmentes, népegészségügyi feladatokat is szem előtt tartó ellátási forma. A magyar védőnői rendszer, mint a nők, anyák, csecsemők, gyermekek, ifjak, családok, a lakosság egészségének védelme érdekében működik, a védőnői szakma nemzetközileg is egyedülálló szakma, s 10 éve bekerült a Hungarikumok megtisztelő közösségébe. A védőnői tevékenység az emberi szolgálatnak az egyik legszebb, legfelelősségteljesebb és legnehezebb foglalkozása, amelyet jól, csak élethivatásként lehet ellátni. A védőnői hivatás fontosságának, jelentőségének kiemeléseként 2013. szeptember 21-én, a Magyar Védőnői Szolgálat, Magyar Örökség lett. A Magyar Védőnői Szolgálat nevét „Aranykönyv” őrzi és ezt a Magyar Tudományos Akadémián a Magyarországért Alapítvány Kuratóriumától átvett oklevél és díszérme igazolja - fogalmaznak.

110 éves a Védőnői Szolgálat, jubileumi ünnepségét tartottak Hatvanban

Fotók: Albert Péter/Heol.hu

 

 

