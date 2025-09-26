Nagy bűn a kis faluban, milliós jackpotra tenyereltek rá a hevesi rendőrök – fotóval

Újabb rajtaütés térségünkben: bilincsben a mátraderecskei terjesztő is! - hívta fel figyelmet Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. - Érdemes elgondolkodni azon, hogy ha egy kisstílű dílernél is egymillió forint van épp otthon, az 2-3 ezer forintos adagáron mennyi eladott mérget, mennyi fogyasztót jelent - fűzte hozzá a képviselő.

Nem csak kábítószert, pénzt is találtak bőven Fotó: police.hu

Az újabb DELTA akcióban a Egri Rendőrkapitányság Pétervásárai Rendőrőrs munkatársai szeptember 16-án tartottak kutatást egy mátraderecskei lakos otthonában, mivel információt szereztek arról, hogy több hónapja drogot terjeszt a lakóhelyén.

Ezközöket is találtak nála Forrás: police.hu

Kábítószert fogyasztott és terjesztett

A rendőrök őrizetbe vették a 35 éves férfit, majd gyanúsítottként hallgatták ki - a gyorstesztje THC-re pozitív lett. A kutatáskor a házában droggyanús, fehér anyagot, illetve zöld növényi származékot találtak, illetve több mint egymillió forintot, műszaki cikkeket, pipákat, mérlegeket és egyéb, terjesztéshez használt eszközt is lefoglaltak. A talált anyagok az előzetes szakértői vélemény alapján kábítószernek minősülnek.