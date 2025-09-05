Több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról az elmúlt fél évben

A kormánybiztos közölte, 1025 kilogram kábítószert vontak ki a feketepiacról; a lefoglalt vagyon értéke megközelíti a 900 millió forintot. A DELTA keretében a múlt hétig összesen 6134 büntetőeljárás indult, és több mint 22 ezer rendőr vett részt a program akcióiban - tette hozzá.

1025 kilogramm kábítószert vontak ki a feketepiacról fél év alatt

Forrás: Purger Tamás/MTI

– Folyamatos és intenzív rendőri jelenlét indokolt a kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében – hangsúlyozta, kiemelve: minden kábítószer mögött szervezett bűnözés áll.

Horváth László kijelentette, a hajtóvadászat folytatódik, szigorították a törvényeket, továbbá a prevenció megújítása is elindult. A társadalom védekezőképessége azonban "ijesztően gyenge állapotban van" - tette hozzá.

A kormánybiztos szerint a legfontosabb, hogy a helyi közösségek és a rendőrség együttműködését megerősítsék. Közölte, a közeljövőben kezdeményezni fogják a kábítószerellenes települések szövetségének létrehozását is. Hozzátette: a védvonal erősítése érdekében párbeszédet indítottak az iskolák és települések mellett egyházakkal, valamint rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is.

Egy jól behatárolható kör népszerűsíti a szerhasználatot a fiatalok tömegei előtt - mutatott rá Horváth László, kiemelve, hogy a hatóságok eltökélt szándéka gátat szabni a kábítószeres életmódot népszerűsítő médiatartalmaknak.

Ennek kapcsán elmondta, nem cenzúrázni akarnak, és nem cél fesztiválok betiltása sem, de tudatosítani kell, hogy "az alkotói szabadság jegyében is csak egy határig lehet elmenni." A felelős és jogkövető magatartást szeretnénk érvényre juttatni - jelentette ki.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: a kábítószer nemcsak rendészeti vagy egészségügyi probléma, hanem az egész társadalmat roncsoló kihívás, sorskérdés. A rendőrségi akciók mellett ezért is kiemelten fontos a társadalmi összefogás.

A miskei gyermekgyilkosság esetében is felmerült a kábítószer

A kormánybiztos kitért a miskei gyermekgyilkossági ügyre is, köszönetet mondva a rendőröknek, akik elfogták a gyilkosság gyanúsítottját. Őszinte részvétét fejezte ki az érintett családnak, és kiemelte, hogy az egész ország értetlenül, felháborodással fogadta a tragikus hírt.