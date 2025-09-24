3 órája
Így vigyáznak a ritka csigákra a Bükki Nemzeti Parkban
Szeptember 17-én lakossági fórumon mutatta be a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága a Kácson zajló természetvédelmi munkákat és fejlesztéseket. A bemutatón kiemelt téma voltak a kácsi csigafajok kérdése, amelyek egyedülálló értéket képviselnek a település vizes élőhelyein. A résztvevők megismerhették a Wetworks projektet, a pallós tanösvényt és a ritka élővilág megőrzését célzó további terveket is.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szeptember 17-én lakossági fórumot szervezett Kácson, hogy bemutassa a község kiemelkedő természeti értékeit és a folyamatban lévő természetvédelmi munkákat. A rendezvényen kiemelt téma volt az egykori kácsi fürdő területe, amelyet az Igazgatóság 2022-ben vásárolt meg. A cél a felújításhoz és a természetvédelmi fejlesztéshez szükséges források biztosítása, hiszen a terület különlegességét ritka kácsi csigafajok jelenléte adja. A fórum résztvevői részletes szakmai tájékoztatást kaptak e különleges élővilágról.
2024-ben az Interreg Magyarország–Szlovákia Együttműködési Program keretében támogatást nyert a Wetworks projekt, amely az egykori strand körüli vizes élőhely helyreállítását és bővítését célozza. A fórumon bemutatták a terület jelenlegi és tervezett állapotát, valamint az eddig elért eredményeket.
A kácsi csiga élőhelyét vezetett túrákon ismerhetjük meg
A pályázat részeként már elkészült egy pallós tanösvény is, amely a vizes élőhely élővilágát mutatja be. A nagy érdeklődésre tekintettel a tanösvény a jövőben vezetett túrák keretében lesz látogatható. A Kácsi-patakban jelenleg zajlik a túlzottan elszaporodott nád és az idegenhonos süllőhínár visszaszorítása, mivel ezek veszélyeztetik a területen élő négy ritka, védett és fokozottan védett csigafajt.
A fórum így nemcsak tájékoztatást nyújtott a helyi lakosoknak, hanem betekintést adott a Kács környéki természeti értékek megőrzését célzó, hosszú távú fejlesztésekbe is.
