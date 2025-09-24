Így vigyáznak a ritka csigákra a Bükki Nemzeti Parkban

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szeptember 17-én lakossági fórumot szervezett Kácson, hogy bemutassa a község kiemelkedő természeti értékeit és a folyamatban lévő természetvédelmi munkákat. A rendezvényen kiemelt téma volt az egykori kácsi fürdő területe, amelyet az Igazgatóság 2022-ben vásárolt meg. A cél a felújításhoz és a természetvédelmi fejlesztéshez szükséges források biztosítása, hiszen a terület különlegességét ritka kácsi csigafajok jelenléte adja. A fórum résztvevői részletes szakmai tájékoztatást kaptak e különleges élővilágról.

A kácsi csigafajok élőhelyét vezetett túrák során ismerhetjük meg

Forrás: bnpi.hu

2024-ben az Interreg Magyarország–Szlovákia Együttműködési Program keretében támogatást nyert a Wetworks projekt, amely az egykori strand körüli vizes élőhely helyreállítását és bővítését célozza. A fórumon bemutatták a terület jelenlegi és tervezett állapotát, valamint az eddig elért eredményeket.