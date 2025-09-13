szeptember 13., szombat

Félsz a sötétben? - Akkor a Merész Léptek Ösvényéről ne is álmodj!

Már lehet regisztrálni a Merész Léptek Ösvénye kihívására az éjjeli Sár-hegyen. A kalandtúra hagyományosan Abasárról indult titkos útvonalon, amelyen GPS-nyomvonal és QR-kódos állomások vezetik végig a bátor résztvevőket.

Szabó István

Ismét felejthetetlen kalandtúra várja a bátrakat és a kihívásra vágyókat a gyöngyösi Sí Zóna Sportegyesület szervezésében. A Merész Léptek Ösvénye hagyományosan abasári rajttal és céllal a Sár-hegy titokzatos éjszakai ösvényein halad, ahol GPS-nyomvonal és QR-kódos állomások vezetik végig a Mátra lábánál az indulókat.

A kalandtúra éjjel az összetartásról is szól - az abasári rajt után nagy a tanácskozás egy korábbi alkalommal
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A kalandtúra nemcsak a kilométerekről, de a bátorságról, összetartásról is szól

Az október 3-án este induló kalandtúrára már elindult a regisztráció. 

– A 9 kilométeres távon rajtoló Bölcs és Bátor Lépőkre, illetve az 5,2 kilométeres etapon induló Mini Merészekre egyaránt titkos útvonal vár, ahol a sötétben a természet neszei, a szarvasbőgés és a sejtelmes erdei hangulat kíséri az éjszaka vándorait. A túra közben állomások, feladatok és rejtett üzenetek vezetnek előre. A QR-kódos állomások kvíz várja az érkezőt, a válasz csak egyszer adható meg. A gyorsaság és a jó válasz együtt számít. A célban forró tea, zsíros kenyér és baráti hangulat vár mindenkit. Ez a túra nemcsak a kilométerekről szól, hanem a bátorságról, összetartásról és az éjszaka varázsáról. Gyere el családdal, barátokkal, és fedezd fel a Sár-hegy titkait egy különleges éjszakán – biztatnak a részvételre Banka Zsolt és Petes Varga Károly szervezők. 

Tavaly több mint 100 lelkes résztvevő vágott neki az éjszakai túrának, mondta akkor Kazsu Attila abasári polgármester. Öröm volt látni a sok mosolygós arcot, vidám gyerkőcöket, és bízunk benne, hogy még sokszor találkozunk hasonló élményekkel teli eseményeinken, fogalmazott tavaly a községvezető.

Az idei Merész Léptek Ösvényéről bővebb információt olvasni, és a kalandtúrára regisztrálni itt lehet.




 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
