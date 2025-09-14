Nem baj, ha nem tudsz festeni - a közösségi napon a lelkesedés lesz a fontos

Közösségi napot szervez szeptember 28-án a közelmúltban megnyílt rózsaszentmártoni Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ. A nap délutánja során szeretnék közösen még barátságosabbá, színesebbé és természetközelibbé varázsolni a központot.

A Kaleidoszkóp Központban a közösség erejében hisznek

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon beszámoltunk róla, hogy augusztus 30-án civil összefogással nyílt fejlesztő központ gyerekeknek Rózsaszentmártonban. A tehetségtámogató Kaleidoszkóp Központ eddig ellátatlan területen segíti az atipikus fejlődésmenetű helyi és környékbeli gyerekeket és családjaikat, akiknek az állami rendszer túlterheltsége okán a magánellátásért korábban gyakran 70–100 kilométert is utazniuk kellett.

A Kaleidoszkóp Központ fontos célja összekapcsolni a közösségeket

– Mi, emberek különbözőek vagyunk – fogalmazott Géczi-Tóth Viktória pszichológus, a központ megálmodója a megnyitón – de együtt valami igazán egyedit és értékeset hozhatunk létre, olyat, amire csak együtt vagyunk képesek. A központ célja egyszerű, mégis hatalmas: teret adni a találkozásnak, segíteni az egyéni fejlődést, támogatni a családokat és összekapcsolni közösségeket – emelte ki az ötletgazda.

A szeptember 28-i közösségi napon többféle feladat elvégzésére is várnak lelkes segítőket.

– Játszóösvény felfestése a térkőre, sablonok felragasztása, ami előrajzolt minták kitöltésével történik, nem kell hozzá kézügyesség. Graffiti közönségfal létrehozása a garázsajtó barátságosabbra festésével. Növények ültetése, a kert madár- és állatbaráttá alakítása. Akinek van a kertjében olyan évelő növény, ami szépen bírja a mi klímánkat, de már túlszaporodott, örömmel fogadjuk felajánlásként csakúgy, mint kültéri ültetőedényeket, dézsákat. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a frissen kiásott növényeket az önkéntes nap délutánján tudjuk fogadni. Az önkéntes napon az is sokat segít nekünk, aki a zárt udvarban a gyerekekre vigyáz, játszik velük, amíg a felnőttek dolgoznak – részletezte Géczi-Tóth Viktória.