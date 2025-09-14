szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kaleidoszkóp Központ

1 órája

Nem baj, ha nem tudsz festeni - a közösségi napon a lelkesedés lesz a fontos

Címkék#Géczi-Tóth Viktória#Kaleidoszkóp Központ#rózsaszentmártoni kaleidoszkóp

A rózsaszentmártoni Kaleidoszkóp Központ közösségi napot szervez a környezete barátságosabbá tételére. A Kaleidoszkóp atipikus fejlődésmenetű helyi és környékbeli gyerekek tehetségtámogató intézménye.

Szabó István

Közösségi napot szervez szeptember 28-án a közelmúltban megnyílt rózsaszentmártoni Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ. A nap délutánja során szeretnék közösen még barátságosabbá, színesebbé és természetközelibbé varázsolni a központot.

A Kaleidoszkóp Központban a közösség erejében hisznek
A Kaleidoszkóp Központban a közösség erejében hisznek
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkon beszámoltunk róla, hogy augusztus 30-án civil összefogással nyílt fejlesztő központ gyerekeknek Rózsaszentmártonban. A tehetségtámogató Kaleidoszkóp Központ eddig ellátatlan területen segíti az atipikus fejlődésmenetű helyi és környékbeli gyerekeket és családjaikat, akiknek az állami rendszer túlterheltsége okán a magánellátásért korábban gyakran 70–100 kilométert is utazniuk kellett. 

A Kaleidoszkóp Központ fontos célja összekapcsolni a közösségeket

– Mi, emberek különbözőek vagyunk – fogalmazott Géczi-Tóth Viktória pszichológus, a központ megálmodója a megnyitón – de együtt valami igazán egyedit és értékeset hozhatunk létre, olyat, amire csak együtt vagyunk képesek. A központ célja egyszerű, mégis hatalmas: teret adni a találkozásnak, segíteni az egyéni fejlődést, támogatni a családokat és összekapcsolni közösségeket – emelte ki az ötletgazda.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szeptember 28-i közösségi napon többféle feladat elvégzésére is várnak lelkes segítőket. 

– Játszóösvény felfestése a térkőre, sablonok felragasztása, ami előrajzolt minták kitöltésével történik, nem kell hozzá kézügyesség. Graffiti közönségfal létrehozása a garázsajtó barátságosabbra festésével. Növények ültetése, a kert madár- és állatbaráttá alakítása. Akinek van a kertjében olyan évelő növény, ami szépen bírja a mi klímánkat, de már túlszaporodott, örömmel fogadjuk felajánlásként csakúgy, mint kültéri ültetőedényeket, dézsákat. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a frissen kiásott növényeket az önkéntes nap délutánján tudjuk fogadni. Az önkéntes napon az is sokat segít nekünk, aki a zárt udvarban a gyerekekre vigyáz, játszik velük, amíg a felnőttek dolgoznak – részletezte Géczi-Tóth Viktória.

Nem baj, ha valaki nem tud festeni vagy ásni – a lelkesedés a legfontosabb, tette hozzá az ötletgazda.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu