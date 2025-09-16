2 órája
Kapu Tibor egyetlen ajándékkal ledöbbentette az egriek egyik kedvenc zenekarát – videóval
Kapu Tibor egy különleges pengetővel ajándékozta meg az erdélyi zenekart koncertjük után. A népszerű együttes már többször fellépett Egerben és a vármegye több helyszínén, most pedig egy valóban „űrből érkezett” pengetővel szólaltathatják meg a húrokat.
Kapu Tibor a múlt hónapban tért vissza a Nemzetközi Űrállomásról, és már meglepte a közönséget. A Bagossy Brothers Company nagyszabású koncertjén gitárral a kezében lépett a színpadra, de ami ezután történt, minden várakozást felülmúlt: Tibor egy valóban űrből származó pengetőt ajándékozott az erdélyi zenekarnak.
Kapu Tibor gitározott is a koncerten
A Hunor Program is beszámolt a különleges eseményről, megosztva egy TikTok-videót, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig tökéletesen összefoglalta a pillanatot: „Visszajött!” A koncert nemcsak zenei élményt nyújtott, hanem történelmi jelentőségű pillanatnak is számított, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy űrhajós és egy népszerű együttes egyszerre álljon a színpadon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A koncert után Tibor átadott a zenekarnak egy pengetőt, amely az űrben járt. A videó az alábbi linken érhető el.
Kapu Tibor az űrben is megkóstolta a Korfu szeletet
Korábban hírt adtunk arról, hogy az asztronauta a múlt hónapban érkezett vissza Magyarországra. A több mint kéthetes űrbéli tartózkodása során a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) a világnak is bemutatta az első magyar űrcsokoládét, a Stühmer Pillanat Korfut.
Így ette a maklári csokit az űrben Kapu Tibor – fotókon és videón a különleges pillanat
Az űrcsoki készítésének folyamatáról a Heol.hu videót és készített, amely IDE kattintva érhető el.
A Nemzetközi Űrállomáson is mindenki megnyalhatja mind a tíz ujját - így készült a maklári űrcsoki!
Az új covid variáns már terjed Eger környékén, hívja fel a figyelmet a helyi orvos
Így kaphatsz milliós bért Hevesben, ennyi pénzért ez most az abszolút álomállás
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint