Kapu Tibor egyetlen ajándékkal ledöbbentette az egriek egyik kedvenc zenekarát – videóval

Kapu Tibor a múlt hónapban tért vissza a Nemzetközi Űrállomásról, és már meglepte a közönséget. A Bagossy Brothers Company nagyszabású koncertjén gitárral a kezében lépett a színpadra, de ami ezután történt, minden várakozást felülmúlt: Tibor egy valóban űrből származó pengetőt ajándékozott az erdélyi zenekarnak.

Kapu Tibor gitározott is a koncerten

A Hunor Program is beszámolt a különleges eseményről, megosztva egy TikTok-videót, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig tökéletesen összefoglalta a pillanatot: „Visszajött!” A koncert nemcsak zenei élményt nyújtott, hanem történelmi jelentőségű pillanatnak is számított, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy űrhajós és egy népszerű együttes egyszerre álljon a színpadon.

A koncert után Tibor átadott a zenekarnak egy pengetőt, amely az űrben járt. A videó az alábbi linken érhető el.

Korábban hírt adtunk arról, hogy az asztronauta a múlt hónapban érkezett vissza Magyarországra. A több mint kéthetes űrbéli tartózkodása során a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) a világnak is bemutatta az első magyar űrcsokoládét, a Stühmer Pillanat Korfut.