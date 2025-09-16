szeptember 16., kedd

Kapu Tibor egyetlen ajándékkal ledöbbentette az egriek egyik kedvenc zenekarát – videóval

Címkék#Nemzetközi Űrállomás#Kapu Tibor#zenekar

Kapu Tibor egy különleges pengetővel ajándékozta meg az erdélyi zenekart koncertjük után. A népszerű együttes már többször fellépett Egerben és a vármegye több helyszínén, most pedig egy valóban „űrből érkezett” pengetővel szólaltathatják meg a húrokat.

Heol.hu

Kapu Tibor a múlt hónapban tért vissza a Nemzetközi Űrállomásról, és már meglepte a közönséget. A Bagossy Brothers Company nagyszabású koncertjén gitárral a kezében lépett a színpadra, de ami ezután történt, minden várakozást felülmúlt: Tibor egy valóban űrből származó pengetőt ajándékozott az erdélyi zenekarnak.

Kapu Tibor, űrpengető
Kapu Tibor egy "űrpengetőt" adott át a Bagossy Brothers zenekarnak
Forrás: HUNOR - Magyar Űrhajós Program  / Facebook

Kapu Tibor gitározott is a koncerten 

A Hunor Program is beszámolt a különleges eseményről, megosztva egy TikTok-videót, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig tökéletesen összefoglalta a pillanatot: „Visszajött!” A koncert nemcsak zenei élményt nyújtott, hanem történelmi jelentőségű pillanatnak is számított, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy űrhajós és egy népszerű együttes egyszerre álljon a színpadon.

A koncert után Tibor átadott a zenekarnak egy pengetőt, amely az űrben járt. A videó az alábbi linken érhető el.

Kapu Tibor az űrben is megkóstolta a Korfu szeletet

Korábban hírt adtunk arról, hogy az asztronauta a múlt hónapban érkezett vissza Magyarországra. A több mint kéthetes űrbéli tartózkodása során a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) a világnak is bemutatta az első magyar űrcsokoládét, a Stühmer Pillanat Korfut.

Az űrcsoki készítésének folyamatáról a Heol.hu videót és készített, amely IDE kattintva érhető el.

 

