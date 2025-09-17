szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

MÁV

2 órája

Zajos esték elé néz Heves vármegye, ezért lesznek álmatlan éjszakáinak

Címkék#karbantartás#zaj#MÁV

Éjszakai karbantartást végez a MÁV Hevesben, mutatjuk mikor.

Heol.hu

A Kál-Kápolna–Füzesabony–Miskolc vonalszakaszon, Kál-Kápolna és Füzesabony között szeptember 22-én, 23-án és 24-én éjjelente 22-tól 4 óráig előre tervezett, éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán - olvasható a MÁV-csoport közleményében. 

Forrás: Shutterstock

A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság - írják.

 

