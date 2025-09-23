Emlékek a laktanyából: hetedszer idézték fel gyerekkorukat Feldebrőn

Feldebrő múltjának egy különleges fejezetét idézték fel szombaton azok a felnőttek, akik gyermekként a település mellett működő egykori katonai alakulatnál szolgáló hivatásos katonák és polgári alkalmazottak családjaiban nőttek fel. A találkozót immár hetedik alkalommal rendezték meg a katonacsaládok gyermekei.

A katonacsaládok gyermekei a szüleik előtt tisztelegtek a találkozón

Forrás: Beküldött fotó

Az összejövetel ötlete Mező Lászlótól származik, aki elmondta: a rendezvényekkel szüleik előtt tisztelegnek, és a közös emlékeket szeretnék életben tartani. Néhány éve Gyermekkorunk Feldebrőn címmel könyvet is megjelentettek, amelyben nemcsak az egykori laktanya rövid története olvasható, hanem a résztvevők saját gyermekkori visszaemlékezései is helyet kaptak, bőséges fotóanyaggal kiegészítve.