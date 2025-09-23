szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Találkozó

3 órája

Emlékek a laktanyából: hetedszer idézték fel gyerekkorukat Feldebrőn

Címkék#katonacsalád#hagyomány#laktanya

Szombaton ismét megtelt emlékekkel Feldebrő, ahol a régi katonai laktanya múltját idézték fel egy különleges összejövetelen. A rendezvényen katonacsaládok gyermekei találkoztak, hogy közösen emlékezzenek szüleik szolgálatára és a gyerekkor meghatározó élményeire.

Elek Andrea

Feldebrő múltjának egy különleges fejezetét idézték fel szombaton azok a felnőttek, akik gyermekként a település mellett működő egykori katonai alakulatnál szolgáló hivatásos katonák és polgári alkalmazottak családjaiban nőttek fel. A találkozót immár hetedik alkalommal rendezték meg a katonacsaládok gyermekei.

A katonacsaládok gyermekei a szüleik előtt tisztelegtek a találkozón
A katonacsaládok gyermekei a szüleik előtt tisztelegtek a találkozón
Forrás:  Beküldött fotó

Az összejövetel ötlete Mező Lászlótól származik, aki elmondta: a rendezvényekkel szüleik előtt tisztelegnek, és a közös emlékeket szeretnék életben tartani. Néhány éve Gyermekkorunk Feldebrőn címmel könyvet is megjelentettek, amelyben nemcsak az egykori laktanya rövid története olvasható, hanem a résztvevők saját gyermekkori visszaemlékezései is helyet kaptak, bőséges fotóanyaggal kiegészítve.

Hetedszer találkoztak a katonacsaládok gyermekei

Az első találkozót 2009-ben tartották, azóta rendszeresen összegyűlnek, hogy felelevenítsék a régi szép időket. A mostani, szeptember 20-i eseményen is vidám beszélgetések és közös emlékidézés jellemezte a napot. A résztvevők ezúttal egy emléklappal térhettek haza, amelyen az előző hat találkozó csoportképei kaptak helyet – újabb emléket adva a már hagyománnyá vált rendezvényhez.

 

