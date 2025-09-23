3 órája
Emlékek a laktanyából: hetedszer idézték fel gyerekkorukat Feldebrőn
Szombaton ismét megtelt emlékekkel Feldebrő, ahol a régi katonai laktanya múltját idézték fel egy különleges összejövetelen. A rendezvényen katonacsaládok gyermekei találkoztak, hogy közösen emlékezzenek szüleik szolgálatára és a gyerekkor meghatározó élményeire.
Feldebrő múltjának egy különleges fejezetét idézték fel szombaton azok a felnőttek, akik gyermekként a település mellett működő egykori katonai alakulatnál szolgáló hivatásos katonák és polgári alkalmazottak családjaiban nőttek fel. A találkozót immár hetedik alkalommal rendezték meg a katonacsaládok gyermekei.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az összejövetel ötlete Mező Lászlótól származik, aki elmondta: a rendezvényekkel szüleik előtt tisztelegnek, és a közös emlékeket szeretnék életben tartani. Néhány éve Gyermekkorunk Feldebrőn címmel könyvet is megjelentettek, amelyben nemcsak az egykori laktanya rövid története olvasható, hanem a résztvevők saját gyermekkori visszaemlékezései is helyet kaptak, bőséges fotóanyaggal kiegészítve.
Mi lehetett itt? Üzenet az elhagyott laktanya falán Feldebrőnél + videó
Hetedszer találkoztak a katonacsaládok gyermekei
Az első találkozót 2009-ben tartották, azóta rendszeresen összegyűlnek, hogy felelevenítsék a régi szép időket. A mostani, szeptember 20-i eseményen is vidám beszélgetések és közös emlékidézés jellemezte a napot. A résztvevők ezúttal egy emléklappal térhettek haza, amelyen az előző hat találkozó csoportképei kaptak helyet – újabb emléket adva a már hagyománnyá vált rendezvényhez.
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban
Súlyos vadbaleset a 3-as főúton, árokba vágódott az autó – kiderült, kik sérültek meg