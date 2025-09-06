szeptember 6., szombat

Akciójelenet

2 órája

Katonai helikopterek lepték el a Mátrát, szinte olyan, mintha egy akciófilm jelentet látnák! +videó

Helikopterek, kötélen leeresztett civilek és akciófilmbe illő jelenetek a Mátrában – a honvédség látványos mentési gyakorlatot tartott, és mindezt videóra is vették!

Heol.hu

Az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű nagyszabású nemzetközi hadgyakorlat részeként hajtották végre az Air Wolf Hunting gyakorlatot, melynek középpontjában a légi kutatás-mentés állt. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár katonái a Gyöngyös-Pipishegyi repülőtérre kitelepülve dolgoznak, kihívást jelentő terepviszonyok között. A hegyvidéki környezet különösen alkalmas arra, hogy a kutató-mentő szakemberek alpin technikai tudásukat is fejlesszék – számolt be róla a Honvedelem.hu.

Katonai helikopterek lepték el a Mátrát
Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal / Facebook

A katonai helikopterek ellepték a Mátra legnehezebben megközelíthető leszállóhelyeit, míg a sástói kilátó 35 méteres csúcsáról civileket eresztettek le kötélen honvédek. Az Adaptive Hussars 2025 keretében zajló Air Wolf Hunting gyakorlaton kutató-mentő technikáit tökéletesíti az MH Kiss József 86. Helikopterdandár - írja a Magyar Honvédség Youtube-oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az akcióról korábban itt írtunk, cikkünkben galéria is található.

Az akcióról videó is készült:

 

