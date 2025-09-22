szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Életkezdés

39 perce

Már nem sokáig lehet pályázni a rendkívül kedvezményes Heves vármegyei bérlakásokra

Címkék#MR Közösségi Lakásalap#kedvezmény#bérleti díj#pályázat

Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdet pályázatot Heves vármegyei lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! programban. A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik a gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek.

Heol.hu

A Lépj! programban az öt évre szóló kedvezményes bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot. Minderről az MR Közösségi Lakásalap sajtóreferense tájékoztatta a Heol.hu-t.

A kedvezményes bérleti jogra olyanok pályázhatnak, akik legalább két évig gyermekvédelmi gondoskodásban éltek
A kedvezményes bérleti jogra olyanok pályázhatnak, akik legalább két évig gyermekvédelmi gondoskodásban éltek
Forrás: Mogyorósi Zsolt Pipó/Boon.hu

A programban meghirdetett három Heves vármegyei ingatlan Egerben, illetve Gyöngyösön található. A felújított, hosszú távú lakhatásra alkalmas lakások bérleti díja az első évben mindössze 10 ezer forint havonta.

A pályázatra jelentkezni 2025. szeptember 28-ig lehet, a szükséges dokumentumok leadásának határideje 2025. október 8. További részletes információk a lakásokról és a pályázatról ezen a honlapon olvashatók.

Kiknek szól a kedvezményes bérleti jog lehetősége?

A Lépj! program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatal felnőttek számára. A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből negyvenegy már gazdára talált: húszan egyedül, tizenhatan párjukkal, öten pedig családjukkal, gyermekükkel kezdték meg életük új fejezetét. A bérlők 62 százaléka több mint tíz évet töltött a gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülőknél vagy lakásotthonban. Az idei évben a Lépj! program további hatvan lakás bérleti jogára ír ki pályázatot a munkaerőpiac és az elérhető szolgáltatások szempontjából jó paraméterekkel rendelkező településeken. Ezek közé tartozik a fent említett három Heves vármegyei ingatlan is.

Korábban írtunk arról, hogy hogyan lakul a lakáspiac az Otthon Start Program hatására:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
