Már nem sokáig lehet pályázni a rendkívül kedvezményes Heves vármegyei bérlakásokra

A Lépj! programban az öt évre szóló kedvezményes bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot. Minderről az MR Közösségi Lakásalap sajtóreferense tájékoztatta a Heol.hu-t.

A kedvezményes bérleti jogra olyanok pályázhatnak, akik legalább két évig gyermekvédelmi gondoskodásban éltek

A programban meghirdetett három Heves vármegyei ingatlan Egerben, illetve Gyöngyösön található. A felújított, hosszú távú lakhatásra alkalmas lakások bérleti díja az első évben mindössze 10 ezer forint havonta.

A pályázatra jelentkezni 2025. szeptember 28-ig lehet, a szükséges dokumentumok leadásának határideje 2025. október 8. További részletes információk a lakásokról és a pályázatról ezen a honlapon olvashatók.

Kiknek szól a kedvezményes bérleti jog lehetősége?

A Lépj! program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatal felnőttek számára. A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből negyvenegy már gazdára talált: húszan egyedül, tizenhatan párjukkal, öten pedig családjukkal, gyermekükkel kezdték meg életük új fejezetét. A bérlők 62 százaléka több mint tíz évet töltött a gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülőknél vagy lakásotthonban. Az idei évben a Lépj! program további hatvan lakás bérleti jogára ír ki pályázatot a munkaerőpiac és az elérhető szolgáltatások szempontjából jó paraméterekkel rendelkező településeken. Ezek közé tartozik a fent említett három Heves vármegyei ingatlan is.

