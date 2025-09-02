Nyitvatartás
2 órája
Változott a Kegyeleti Ügyfélszolgálat nyitvatartása Egerben
Fontos információt osztott meg Eger önkormányzata. Változik a Kegyeleti Ügyfélszolgálat nyitvatartása Egerben.
Megváltozott ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit a Kegyeleti Ügyfélszolgálat a Kossuth Lajos utca 28. szám alatt - tudatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata portálunkkal kedden.
Kegyeleti Ügyfélszolgálat nyitvatartása Egerben a következőképpen alakul:
- Hétfő: 08:00 – 12:00
- Kedd: 13:00 – 16:00
- Szerda: 08:00 – 12:00
- Csütörtök: 13:00 – 16:00
- Péntek: 08:00 – 12:00
