1 órája

Változott a Kegyeleti Ügyfélszolgálat nyitvatartása Egerben

Fontos információt osztott meg Eger önkormányzata. Változik a Kegyeleti Ügyfélszolgálat nyitvatartása Egerben.

Megváltozott ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit a Kegyeleti Ügyfélszolgálat a Kossuth Lajos utca 28. szám alatt - tudatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata portálunkkal kedden. 

Kegyeleti Ügyfélszolgálat nyitvatartása Egerben a következőképpen alakul:

  • Hétfő: 08:00 – 12:00
  • Kedd: 13:00 – 16:00
  • Szerda: 08:00 – 12:00
  • Csütörtök: 13:00 – 16:00
  • Péntek: 08:00 – 12:00

 

 

