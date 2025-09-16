szeptember 16., kedd

A mátraalji község már megcélozta a hosszú és boldog élet kék zónáját

Nagyrédén átfogó egészség- és életmódfejlesztési év indult el. A Kék Zóna Projekt révén kis lépésekkel is hatalmas változás érhető el az egészség és a jólét terén.

Szabó István

A napokban ismerkedési esttel és szalag átvágásával elkezdődött a Kék Zóna Projekt Nagyrédén. A Kék Zónák olyan különleges helyek a világban, ahol az emberek nemcsak hosszabb ideig élnek, hanem egészségesebben, boldogabban, és olyan közösségekben, ahol az egymás iránti támogatás természetes. Ezek a régiók – például Okinawa Japánban vagy Szardínia Olaszországban – azt mutatják, hogy a hosszú élet titka nem csodaszerekben rejlik, hanem egyszerű, követhető szokásokban: természetes mozgás, kiegyensúlyozott, helyi alapanyagokra épülő táplálkozás, erős közösségi kapcsolatok és a stressz kezelésének tudatos módja.

A Kék Zóna Projekt jó alapja Nagyrédén a lakók elkötelezettsége a helyi értékek és a közösségi összefogás iránt
A Kék Zóna Projekt jó alapja lehet a Nagyrédén lakók összekovácsolására
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Az egészséges életmód népszerűsítése Heves vármegyében

Portálunkon beszámoltunk arról, hogy idén két Heves vármegyei település – Nagyréde és Noszvaj – lakói is részt vehetnek az egy éven át tartó izgalmas Kék Zóna kalandban, aminek a végén talán meghosszabbodhat az életük. Siposné Fodor Judit nagyrédei polgármester arról tájékoztatott, hogy a nagyközség kivételes hagyományokkal és aktív közösségi élettel rendelkezik, amelyek ideálissá teszik a Kék Zóna szellemiségének megvalósítására. 

– Településünk lakói elkötelezettek a helyi értékek és a közösségi összefogás iránt, ami fontos alapot ad a programhoz. Célunk, hogy Nagyréde egy egészséges életmódra ösztönző közösséggé alakuljon, amely inspiráló példát mutat más településeknek is. A programon belül lehetőség nyílik arra, hogy közösen dolgozzunk az egészségesebb és boldogabb életért, erősítve a kapcsolatokat és a közösségi szellemet – emelte ki a polgármester.

A Kék Zóna Projekt révén apró lépésekkel is egészségesebbé válhatunk

A Kék Zóna Projekt egy éven át tartó átfogó egészség- és életmódfejlesztési folyamat, amely bemeneti és kimeneti mérésekkel követi az eredményeket. Célja, hogy egy közösség minden tagja érezze: kis lépésekkel is hatalmas változás érhető el az egészség és a jólét terén.

– A program elején minden résztvevő számára díjmentes egészségügyi vizsgálatokat végzünk, amelyek megmutatják a kiindulási állapotot. Egy év után megismételjük a méréseket, hogy láthatóvá váljanak a pozitív változások. Lesznek közös főzések, természetjáró túrák, pletykapadok kerülnek kihelyezésre, és interaktív előadásokra is sor kerül a helyi és meghívott szakértők vezetésével. A résztvevők egyszerű, a mindennapokba könnyen beépíthető tippeket kapnak a táplálkozás, mozgás, stresszkezelés és a közösségi kapcsolatok erősítése terén. Célunk, hogy a program ne csak az egyéni életmódot, hanem az egész település közösségi szellemét is erősítse, hiszen a hosszú és boldog élet egyik legfontosabb titka az egymás iránti törődés. A projekt célja, hogy hosszú távon beépítse a Kék Zóna szokásokat Nagyréde mindennapi életébe. Hiszem, hogy ez az egy éven át tartó programsorozat még közelebb hoz bennünket egymáshoz, emberi kapcsolataink szorosabbá válnak, jobban megismerjük egymást, miközben újabb és újabb dolgokat tanulunk meg közösen – fogalmazott Siposné Fodor Judit.

A polgármester hozzátette, hogy szeptember 13-án lesznek a bemeneti mérések a Molnár József Közösségi Színtérben, addig lehet jelentkezni még a programba, amelynek minden előadása, összejövetele ingyenes.

 

 









 

