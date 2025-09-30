szeptember 30., kedd

Természet

2 órája

Hevesi kilátó tarolt a versenyen

Címkék#verseny#Kékestető#Mátra#kilátó

Felmérést készített a Csodásmagyarország.hu arról, melyek a legszebb magyarországi kilátópontok. A második helyre egy hevesi kilátó került.

Heol.hu

A Csodásmagyarország.hu felmérést végzett a hazai legszebb kilátópontokról. Az eredmények szerint a Visegrádi-hegységben található, 639 méteren magasodó Prédikálószék lett a magyarok kedvence. A rangsor második helyére pedig a kékestetői kilátó került.

Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A kékestetői kilátó újra reflektorfénybe került

Az MTI-nek küldött közleményükben kiemelték, hogy a 2198 megkérdezett 40 százaléka választotta első helyre a Dömösön található, Dunakanyarra pazar kilátást biztosító kilátót. A második helyre Magyarország legmagasabb pontja, az 1014 méteres kékestetői kilátó került, amely a szavazatok 14 százalékát gyűjtötte be, amit 10 százalékkal a balatonboglári Gömbkilátó követ.

A tízes listán helyet kapott még a lillafüredi Zsófia-kilátó, Dobogókő, a pécsi tévétorony, és a Salgótarján közelében található Salgó vára kilátópont is. Őket követi a Mátrában található Galya-kilátó - amely augusztus 30-tól immár Thuróczy Lajos, az Országos Kéktúra egyik alapítójának nevét viseli -, a Mecsek legmagasabb pontján található Zengő-kilátó, valamint a János-hegyi Erzsébet-kilátó - írták.

A válaszadók korcsoport szerinti bontását vizsgálva voltak eltérések, de a Prédikálószék minden korosztályban az első helyen szerepel a listán. A 18-29 évesek körében a második helyre a balatonboglári Gömbkilátó került, kékestetői kilátó pedig csak a harmadik lett. A 65 év feletti korosztályban a Prédikálószéket Dobogókő és a kékestetői kilátó  követi mint a legszebb kilátó - áll a közleményben.

Korábban megírtuk, hogy az ősz eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, kékestetői kilátó is alacsony hőmérsékletet mértek.

 

 

