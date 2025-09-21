szeptember 21., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

A vasárnap reggeli nehézségek után úgy tűnik, véget ér a várakozás. Újranyitották a Keleti Pályaudvart.

A vasárnap hajnalra tervezett újraindítás helyett csak vasárnap délben indulhatott újra a vasúti forgalom a Keleti pályaudvaron, miután a biztosítóberendezés hibája miatt a korábbi tervek meghiúsultak – derült ki Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának közleményéből.

Forrás:  Beküldött fotó

A MÁV tájékoztatása szerint a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működését módosítani kellett, emiatt halasztódott el az újraindítás. A közlemény szerint az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a megfelelő ideiglenes forgalmi rendet.

A szükséges beállításokat vasárnap délig elvégezték, ezt követően a Keleti pályaudvar ismét fogad és indít vonatokat. Az első vonat megérkezése után 12:15-kor elindult az első járat is, egy Szolnokra tartó Z60-as.

 

Az utolsó simítások még mindig zajlanak
Forrás: Beküldött fotó

A forgalom fokozatosan tér vissza: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és elővárosi járatok közlekednek újra, majd ezt követik a távolsági vonatok. A tervek szerint hétfő reggeltől a pályaudvar teljes kapacitással üzemel.

A közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében ideiglenesen továbbra is közlekednek erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalakon. A részletes információkat a MÁVINFORM felületein teszik közzé.

 

