Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron
A vasárnap reggeli nehézségek után úgy tűnik, véget ér a várakozás. Újranyitották a Keleti Pályaudvart.
A vasárnap hajnalra tervezett újraindítás helyett csak vasárnap délben indulhatott újra a vasúti forgalom a Keleti pályaudvaron, miután a biztosítóberendezés hibája miatt a korábbi tervek meghiúsultak – derült ki Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának közleményéből.
A MÁV tájékoztatása szerint a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működését módosítani kellett, emiatt halasztódott el az újraindítás. A közlemény szerint az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a megfelelő ideiglenes forgalmi rendet.
A szükséges beállításokat vasárnap délig elvégezték, ezt követően a Keleti pályaudvar ismét fogad és indít vonatokat. Az első vonat megérkezése után 12:15-kor elindult az első járat is, egy Szolnokra tartó Z60-as.
A forgalom fokozatosan tér vissza: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és elővárosi járatok közlekednek újra, majd ezt követik a távolsági vonatok. A tervek szerint hétfő reggeltől a pályaudvar teljes kapacitással üzemel.
A közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében ideiglenesen továbbra is közlekednek erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalakon. A részletes információkat a MÁVINFORM felületein teszik közzé.
