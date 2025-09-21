Minden készen állt, de mégsem nyitott meg vasárnap hajnalban a Keleti - ez vár ma a hevesből vonatozókra

Lezárult az elmúlt időszak legjelentősebb felújítása a Keleti pályaudvaron, ahol augusztus 25-től folyamatosan – éjjel-nappal és hétvégén is – dolgoztak a szakemberek. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint vasárnap reggel megnyitott volna a Keleti Pályaudvar, azonban a felújítási munkálatok alatt a pályaudvar áramtalanítva volt, így amikor hajnalban visszakapcsolták az áramot, biztosítóberendezési zavart tapasztaltak. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a karbantartási munkák elhúzódása miatt vasárnap még az ideiglenes közlekedési rendre kell számítani, de Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerint napközben megnyithatják a Keleti Pályaudvart.

Vasárnap is folytatódnak a karbantartási munkálatok a Keleti Pályaudvaron (illusztráció)

Fotó: Tumbász Hédi / Forrás: MW Bulvár

Vasárnap az alábbiak szerint érdemes szervezni az utazást:

A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon:

Az S80-as, IR85-ös, IR87-es elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.

A Miskolc felől érkező és arrafelé induló Hernád-Zemplén és Tokaj InterCityk a Nyugati pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak, néhány reggeli kivétellel. Kivétel a Keletiből 5:25-kor, 6:25-kor és 7:25-kor induló InterCity, amely Rákosról indul. Az utasokat a Keleti pályaudvar és Rákos között pótlóbusz szállítja.



Budapesten belüli alternatív eljutási lehetőségek, jegyelfogadás:

A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Kőbánya felső között MÁV buszok közlekednek, amelyek a Puskás Ferenc Stadionnál mindkét irányban megállnak - írja a Mávcsoport.

A BKK elfogadja a vasúti jegyeket vasárnap az alábbi vonalakon:

az M4-es metró teljes vonalán

az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és Örs vezér tere között

az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között

a 10-es, a 97E, a 161-es, a 168-as és a 169E buszokon (a 97E és a 169E busz az Örs vezér tere felé megáll Rákoson is)

a 73-as trolin a Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar között

a 37A, és a 37E villamoson Kőbánya felső és Blaha Lujza tér között (a 37E villamos reggel 5 órától közlekedik)

Csúszik a Keleti Pályaudvar újranyitása:

