Kellemetlen meglepetés érte az utasokat a füzesabonyi vasútvonalon
Csütörtök reggel fennakadások vannak a hevesi vasútvonalon.
A Miskolcról Budapestre tartó, Füzesabonyból csütörtök 6:04-kor továbbinduló InterRégió (5019) Füzesabonytól várhatóan 25-30 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt - írja a MÁV-csoport oldala.
