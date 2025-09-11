szeptember 11., csütörtök

Gyászhír

1 órája

Gyászolnak a kézilabdások

83 éves korában elhunyt a kézilabdások ikonikus alakja. Összesen öt évtizeden át szolgálta a kézilabda sportot.

Elhunyt Molnár Kálmán, 83 évesen, a kézilabda kiemelkedő alakja. Évtizedeken át volt ikonikus szereplője a Balatonfüredi KSE-nek és a Veszprém vármegyei kézilabdának, valamint a klub elnökségi tagjaként is tevékenykedett.

Gyászol a kézilabda közösség

Molnár Kálmán kézilabda vezetői pályafutását Veszprémben kezdte, majd később Balatonalmádiban épített fel sikeres kézilabdacsapatot. 2002-ben kulcsszerepet játszott Balatonfüred és Alsóörs közös csapatának, a Balatoni KC-nek (a Balatonfüredi KSE jogelődjének) a létrehozásában. Összesen öt évtizeden át szolgálta a kézilabda sportot - írja a Tények.

 

 

