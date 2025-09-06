szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

2 órája

Lenyűgöző panorámák, amitől eldobod az agyad! Nézd meg Heves 4 LEGszebb kilátóját!

Címkék#Országos Kéktúra#Kékestetői kilátó#Thuróczy Lajos-kilátó#Bükk-fennsík#kilátó

Az év kilátóját keresi az Aktív Kalandor csapata. Ennek apropóján összegyűjtöttünk néhány látványos kilátót Heves vármegyében, amelyeket a hétvégi kirándulásokhoz érdemes felkeresni.

Csorba Kitti

Bár a naptár szerint már ősz van, a kellemes időjárás még mindig tökéletes lehetőséget kínál a hétvégi kirándulásokhoz és túrákhoz. Az Aktív Kalandor csapata idén is meghirdette a „Év kilátója” címet, és ennek kapcsán most négy lenyűgöző kilátót mutatunk be, amelyekhez érdemes ellátogatni. Akár gyalogosan, akár kis hajókirándulással közelítjük meg őket, mindenhol páratlan panoráma és friss levegő várja a látogatókat, így tökéletes programot kínálnak egy aktív, természetközeli hétvégére.

kilátó, túra, Aktív Kalandor
A Bölömbika-kilátó az egyik úti cél, amit semmiképpen sem érdemes kihagyni 
Forrás:  termeszetjaro.hu

Négy kilátó, ami olyan panorámát nyújt, hogy csak kapkodjuk a fejünket

Az első kilátó, amelyet érdemes felkeresni, a Tisza-tavon található Bölömbika-kilátó. Sarud és Poroszló között, egy kiterjedt nádas mellett áll a 2021-ben átadott kilátó, amelyet a Békatutaj Egyesület épített a korábbi Ravasz-háti-kilátó helyére. A négyszintes, fából készült toronyhoz kizárólag vízen át – kajakkal, kenuval vagy SUP-pal – juthatunk el, így a Tisza-tavat átszelő vízitúra-útvonalak pihenőhelyeként is szolgál. A kikötést követően már mászhatunk is fel a kilátó tetejére. A Komáromi Tas által tervezett tornyot horganyzott acélszerkezet tartja, biztosítva stabilitását, fenntartását pedig a környékbeli szolgáltatók vállalták. Már átadása évében a közönség az Év kilátójává választotta.

A másik, amit semmiképpen ne hagyj ki, az a Millenniumi kilátótorony. A kilátó a Bükk-fennsík északi gerinceinek egyikén, a 612 méter magas Kalapat-tetőn található. Felső szintjéről Szlovákia és a Bükk-fennsík legmagasabb részei tárulnak a szemlélődő elé. A panoráma különleges: a Nagy-fennsík legmagasabb, 950 métert is meghaladó, erdős bércei emelkednek a mély völgyek fölé, mintegy természetes falat alkotva. Közvetlenül alattunk terül el a Tótfalu-völgy, tőle jobbra a Szalajka-völgy vág mélyen a lejtőkbe, és a Nagy-tó vize is megcsillan. A látványt a fennsík szélén magasodó Bél-kő impozáns orma teszi teljessé, amely bányászat okozta éles sziklaperemeivel magashegyi hangulatot kölcsönöz a tájnak. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Milleniumi kilátótorony a Kalapat-tetőn
A Milleniumi kilátótorony a Kalapat-tetőn
Fotó: Farkas Péter / Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

Kékestetői kilátó és tévétorony a harmadik káprázatos úti cél

Hazánk legmagasabb pontján, a 1014 méter magas Kékesen áll a jellegzetes tévétorony, amelyen fedett és nyitott kilátóterasz, valamint büfé is található. A 42 méter magas kilátószintből körpanoráma nyílik: tiszta időben látható a Kárpátok, az Északi-középhegység, az Alföld és a Mátra teljes vonulata.

A Kékestetői tévétorony és kilátó
A Kékestetői tévétorony és kilátó
Fotó: Vörös Attila / Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

A Kékestetői kilátótól nem kell messze mennünk, ha meg akarjuk csodálni a Thuróczy Lajos-kilátót a Galyatetőn

Az Országos Kéktúra nyomvonalán található galyatetői kilátó 2014-ben újult meg, és azóta több építészeti díjat is nyert. Bivakszállásokkal is ellátott, és föntről páratlan panoráma nyílik: a Nyugati- és Keleti-Mátra gerincét követhetjük Sirokig, látható az Alföld, a Bükk-fennsík, a Heves-Borsodi-dombság, valamint tiszta időben az Alacsony- és Magas-Tátra csúcsai is. Nyugatra a Cserhát dombhátai és a Felső-Mátra erdős tömbje, a távolban pedig a Nyikom és a Muzsla gerince tűnik fel.

Az Aktív Kalandor csapata idén is keresi az „Év Kilátója” díjat – a jelöléseket ezen a linken lehet beküldeni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu