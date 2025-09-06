2 órája
Lenyűgöző panorámák, amitől eldobod az agyad! Nézd meg Heves 4 LEGszebb kilátóját!
Az év kilátóját keresi az Aktív Kalandor csapata. Ennek apropóján összegyűjtöttünk néhány látványos kilátót Heves vármegyében, amelyeket a hétvégi kirándulásokhoz érdemes felkeresni.
Bár a naptár szerint már ősz van, a kellemes időjárás még mindig tökéletes lehetőséget kínál a hétvégi kirándulásokhoz és túrákhoz. Az Aktív Kalandor csapata idén is meghirdette a „Év kilátója” címet, és ennek kapcsán most négy lenyűgöző kilátót mutatunk be, amelyekhez érdemes ellátogatni. Akár gyalogosan, akár kis hajókirándulással közelítjük meg őket, mindenhol páratlan panoráma és friss levegő várja a látogatókat, így tökéletes programot kínálnak egy aktív, természetközeli hétvégére.
Négy kilátó, ami olyan panorámát nyújt, hogy csak kapkodjuk a fejünket
Az első kilátó, amelyet érdemes felkeresni, a Tisza-tavon található Bölömbika-kilátó. Sarud és Poroszló között, egy kiterjedt nádas mellett áll a 2021-ben átadott kilátó, amelyet a Békatutaj Egyesület épített a korábbi Ravasz-háti-kilátó helyére. A négyszintes, fából készült toronyhoz kizárólag vízen át – kajakkal, kenuval vagy SUP-pal – juthatunk el, így a Tisza-tavat átszelő vízitúra-útvonalak pihenőhelyeként is szolgál. A kikötést követően már mászhatunk is fel a kilátó tetejére. A Komáromi Tas által tervezett tornyot horganyzott acélszerkezet tartja, biztosítva stabilitását, fenntartását pedig a környékbeli szolgáltatók vállalták. Már átadása évében a közönség az Év kilátójává választotta.
Négy csodás kilátó, ahonnan minden túrázónak látnia kell egyszer Heves megyétMegérkezett az ősz, és a természet napról-napra színesebb arcát mutatja meg az erdőjáró szemeknek. Természetjáró sorozatunk következő állomásában összeszedtük a megyénkben található kilátók négy gyöngyszemét.
A másik, amit semmiképpen ne hagyj ki, az a Millenniumi kilátótorony. A kilátó a Bükk-fennsík északi gerinceinek egyikén, a 612 méter magas Kalapat-tetőn található. Felső szintjéről Szlovákia és a Bükk-fennsík legmagasabb részei tárulnak a szemlélődő elé. A panoráma különleges: a Nagy-fennsík legmagasabb, 950 métert is meghaladó, erdős bércei emelkednek a mély völgyek fölé, mintegy természetes falat alkotva. Közvetlenül alattunk terül el a Tótfalu-völgy, tőle jobbra a Szalajka-völgy vág mélyen a lejtőkbe, és a Nagy-tó vize is megcsillan. A látványt a fennsík szélén magasodó Bél-kő impozáns orma teszi teljessé, amely bányászat okozta éles sziklaperemeivel magashegyi hangulatot kölcsönöz a tájnak.
Kékestetői kilátó és tévétorony a harmadik káprázatos úti cél
Hazánk legmagasabb pontján, a 1014 méter magas Kékesen áll a jellegzetes tévétorony, amelyen fedett és nyitott kilátóterasz, valamint büfé is található. A 42 méter magas kilátószintből körpanoráma nyílik: tiszta időben látható a Kárpátok, az Északi-középhegység, az Alföld és a Mátra teljes vonulata.
A Kékestetői kilátótól nem kell messze mennünk, ha meg akarjuk csodálni a Thuróczy Lajos-kilátót a Galyatetőn
Az Országos Kéktúra nyomvonalán található galyatetői kilátó 2014-ben újult meg, és azóta több építészeti díjat is nyert. Bivakszállásokkal is ellátott, és föntről páratlan panoráma nyílik: a Nyugati- és Keleti-Mátra gerincét követhetjük Sirokig, látható az Alföld, a Bükk-fennsík, a Heves-Borsodi-dombság, valamint tiszta időben az Alacsony- és Magas-Tátra csúcsai is. Nyugatra a Cserhát dombhátai és a Felső-Mátra erdős tömbje, a távolban pedig a Nyikom és a Muzsla gerince tűnik fel.
Az Aktív Kalandor csapata idén is keresi az „Év Kilátója” díjat – a jelöléseket ezen a linken lehet beküldeni.
