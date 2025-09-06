Lenyűgöző panorámák, amitől eldobod az agyad! Nézd meg Heves 4 LEGszebb kilátóját!

Bár a naptár szerint már ősz van, a kellemes időjárás még mindig tökéletes lehetőséget kínál a hétvégi kirándulásokhoz és túrákhoz. Az Aktív Kalandor csapata idén is meghirdette a „Év kilátója” címet, és ennek kapcsán most négy lenyűgöző kilátót mutatunk be, amelyekhez érdemes ellátogatni. Akár gyalogosan, akár kis hajókirándulással közelítjük meg őket, mindenhol páratlan panoráma és friss levegő várja a látogatókat, így tökéletes programot kínálnak egy aktív, természetközeli hétvégére.

A Bölömbika-kilátó az egyik úti cél, amit semmiképpen sem érdemes kihagyni

Forrás: termeszetjaro.hu

Négy kilátó, ami olyan panorámát nyújt, hogy csak kapkodjuk a fejünket

Az első kilátó, amelyet érdemes felkeresni, a Tisza-tavon található Bölömbika-kilátó. Sarud és Poroszló között, egy kiterjedt nádas mellett áll a 2021-ben átadott kilátó, amelyet a Békatutaj Egyesület épített a korábbi Ravasz-háti-kilátó helyére. A négyszintes, fából készült toronyhoz kizárólag vízen át – kajakkal, kenuval vagy SUP-pal – juthatunk el, így a Tisza-tavat átszelő vízitúra-útvonalak pihenőhelyeként is szolgál. A kikötést követően már mászhatunk is fel a kilátó tetejére. A Komáromi Tas által tervezett tornyot horganyzott acélszerkezet tartja, biztosítva stabilitását, fenntartását pedig a környékbeli szolgáltatók vállalták. Már átadása évében a közönség az Év kilátójává választotta.