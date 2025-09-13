3 órája
Kilencvenedik születésnapján köszöntötték Anci nénit
Kilenc évtized élet, szeretet és közösség – együtt ünnepelték Anci nénit, Sarud büszkeségét.
Pénteken Sarud önkormányzata nevében, Gyöngy Beáta polgármester, Pichlerné Szabó Anita alpolgármester és Kücsön Gyula önkormányzati képviselő különleges látogatást tettek, hogy személyesen köszöntsék Kormos Józsefné, közismert nevén Anci nénit 90. születésnapja alkalmából. E jeles nap lehetőséget adott számukra, hogy kifejezzék tiszteletüket és megbecsülésüket Anci néni életútja, bölcsessége és a közösség iránti szeretete iránt.
Isten éltesse sokáig jó egészségben, családja és szerettei körében – köszöntötte a sarudi önkormányzat közösségi oldalán is az ünnepeltet.
