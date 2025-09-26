1 órája
Peter Srámek, Kispál és a borz, Kutatók Éjszakája - nem győzünk válogatni a hétvégi programokból Hevesben
Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt szerepel a Kutatók Éjszakája és a Szemfényvesztés című előadássorozat. Sok fellépő vár rád, köztük a Kispál és a Borz.
Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program vár Egerben és környékén! Többek között: megrendezik a Kutatók Éjszakáját Egerben és Gyöngyösön, a Hatoslottó megújítását ingyenes koncertsorozattal ünneplik, valamint ellátogat Egerbe a Kispál és a Borz.
Szeptember 26., péntek
Eger:
- Idén is látványos programokkal vár mindenkit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Kutatók Éjszakáján reggeltől estig. Az eseménysorozat 8 órától kezdődik. Lesz többek között fizikai és kémiai bemutató, számítógépes zeneszerkesztés, irodalmi séta, önismereti kalandozás, és mini tájékozódási futás. A látogatók bepillantást nyerhetnek a tudomány különböző területeibe, sőt kipróbálhatják magukat például biokémiai kísérletekben vagy tőzsdejátékban is.
- Budapest egyik legfrissebb és legenergikusabb formációja, a Timsel először érkezik Egerbe. Különleges brass house és acid jazz dallamok, lendületes szaxofonok és pulzáló ritmusok töltik meg a Koka Galéria hangulatos terét este hét órától.
- A Szemfényvesztés című előadássorozat következő állomása Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban várja a közönséget. Az előadást 14:30-kor és 18:30-kor lehet megtekinteni. Díjnyertes, világot járt előadók lépnek színpadra egy nagyszabású show keretében, ahol látványos illúziók, gondolatolvasás, valamint humoros és szórakoztató műsorszámok kápráztatják el a nézőket.
- Az Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola AMI és Kollégium 13. évfolyamos fotográfus tanulóinak a „Látás Mélysége” c. ünnepélyes fotókiállítása nyílik meg 17:00-tól az Agria Parkban.
Gyöngyös:
- A Gyöngyösi Petőfi EGYMI sportdélelőttöt szervez sajátos nevelési igényű tanulók számára. A programra reggel 9 órától kerül sor a gyöngyösi intézmény udvarán (Petőfi út 75.). A rendezvény célja, hogy a gyerekek játékos formában, jó hangulatban mozogjanak és közös élményeket szerezzenek.
- 17 órától író-olvasó találkozót rendez a Vachott Sándor Városi Könyvtár, melynek vendége Anne L. Green írónő lesz.
- Gyöngyösön, a MATE Károly Róbert Campuson 17 órától rendezik meg a kutatók éjszakáját. ITT találod a részletes programleírást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Heves:
- A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását méltó módon kívánja megünnepelni, ezért nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal készülnek. Hevesen eset hat órától van kapunyitás. Fellép Peter Srámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi.
Varga Viktorral, Opitz Barbival, Fásy Ádámmal ünnepel a Hatoslottó Hevesben
Szeptember 27., szombat
Eger:
- Fedezd fel Eger szépségeit két keréken a Turizmus Világnapján. Csatlakozz a város első vezetett biciklis városnéző túrájához, amely különleges élményt kínál mind a helyieknek, mind a turistáknak. A találkozó a Dobó István téren lesz délután kettőkor.
- Elérkezett az ősz egyik legizgalmasabb napja – egy igazi szüreti hangulatú gasztro- és borkaland. Szüreti Mulatságot szerveznek az egri Fúzióban 9 órától. A napot reggeli grillezéssel indítják, ahol mindenféle „disznóság” kerül a tűz fölé, közben pedig FunkGears gondoskodik a hangulatról. Többször is lehetőség lesz pincetúrára, az est folyamán pedig a Gál Tibor Pincészet bemutatja néhány új évjáratát is.
- Országos turnéra indul a Kispál és a Borz. Egerben, a Broadway Monkey-ban 19:30-kor lépnek fel. A közönségkedvencek mellett ritkán hallott dalok és kifejezetten erre a turnéra összeállított meglepetések is várják a rajongókat.
Szilvásvárad:
- Szüreti felvonulás lesz Szilvásváradon. 13:30-tól gyülekező az Akácos parkolóban, majd 14:00-tól indul a felvonulás. Útvonal: Egri út, Miskolci út, Vasút utca, Jókai Mór utca, Dózsa György utca, Egri út 8. (iskolaudvar). A felvonulást követően a résztvevőket táncház, bográcsgulyás és zenés mulatság várja az iskolaudvaron.
Szeptember 28., vasárnap
Eger:
- A Brandnyúl Mini Disco Egerbe is elhozza a legvidámabb slágereit, hogy együtt ugrálhassanak, tapsolhassanak a kicsik. A vidám esemény 10 órakor kezdődik a Bartakovics Béla Közösségi Házban.
- A Strong Foursome Band zenekar ingyenes koncertet ad 10:30-tól az egri Bercsényi játszótéren. A Strong Foursome Band öt éve hozza el a legnagyobb slágerek lendületét és varázsát a színpadra. Zenéjükben a stílusok találkoznak, hiszen változatos feldolgozásokat játszanak, legyen szó pörgős rockról, lírai popdalokról vagy éppen klasszikus slágerekről.
- Szent Mihály ünnepének vigíliáján búcsú az Egri Bazilikában este 6 órától.
- Egyéni keresztrejtvényfejtő-versenyt szerveznek a Hotel Eger & Parkban 12:30-tól. Ünnepeld meg az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát.
Szilvásvárad:
- A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását méltó módon kívánja megünnepelni, ezért nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal készülnek. Fellép Peter Srámek és Komonyi Zsuzsi. Az esemény Szilvásváradon, a díjugrató pálya előtti téren lesz este hattól.
Több napos programok:
Eger:
Csütörtökön veszi kezdetét a Felnémeti Szüreti Napok rendezvénysorozat. Pénteken 14:30-kor indul élőzene kíséretében a szüreti menet Felnémet utcáin. Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium udvarán pénteken délután három órakor a Mood Garden zenekar is színpadra lép. Szombaton 9 órától rendezik meg a „Szüreti labdarúgó kupát” az iskola szabadtéri pályáján.
- Az Európai Mobilitási Hét programsorozatához kapcsolódva, különleges akcióval várja az egri közönséget az Eger Bringa közösségi kerékpáros rendszer: vasárnapig bárki ingyenesen kipróbálhatja a város közbringa-szolgáltatását.
- Orgonakoncertek az Egri Bazilikában minden pénteken, szombaton és vasárnap.
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Van, akinek semmi sem szent: nagyon durván átverték a Gyöngyös melletti plébániát