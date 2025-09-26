Peter Srámek, Kispál és a borz, Kutatók Éjszakája - nem győzünk válogatni a hétvégi programokból Hevesben

Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program vár Egerben és környékén! Többek között: megrendezik a Kutatók Éjszakáját Egerben és Gyöngyösön, a Hatoslottó megújítását ingyenes koncertsorozattal ünneplik, valamint ellátogat Egerbe a Kispál és a Borz.

A Kispál és a Borz Egerbe látogat

Forrás: Kispál és a Borz /Facebook

Szeptember 26., péntek

Eger:

Idén is látványos programokkal vár mindenkit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Kutatók Éjszakáján reggeltől estig. Az eseménysorozat 8 órától kezdődik. Lesz többek között fizikai és kémiai bemutató, számítógépes zeneszerkesztés, irodalmi séta, önismereti kalandozás, és mini tájékozódási futás. A látogatók bepillantást nyerhetnek a tudomány különböző területeibe, sőt kipróbálhatják magukat például biokémiai kísérletekben vagy tőzsdejátékban is.

Kutatók Éjszakája

Forrás: uni-eszterhazy.hu

Budapest egyik legfrissebb és legenergikusabb formációja, a Timsel először érkezik Egerbe. Különleges brass house és acid jazz dallamok, lendületes szaxofonok és pulzáló ritmusok töltik meg a Koka Galéria hangulatos terét este hét órától.

A Szemfényvesztés című előadássorozat következő állomása Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban várja a közönséget. Az előadást 14:30-kor és 18:30-kor lehet megtekinteni. Díjnyertes, világot járt előadók lépnek színpadra egy nagyszabású show keretében, ahol látványos illúziók, gondolatolvasás, valamint humoros és szórakoztató műsorszámok kápráztatják el a nézőket.

Szemfényvesztés című előadássorozat

Fotó: Vincze János / Forrás: visiteger.com

Az Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola AMI és Kollégium 13. évfolyamos fotográfus tanulóinak a „Látás Mélysége” c. ünnepélyes fotókiállítása nyílik meg 17:00-tól az Agria Parkban.

Gyöngyös:

A Gyöngyösi Petőfi EGYMI sportdélelőttöt szervez sajátos nevelési igényű tanulók számára. A programra reggel 9 órától kerül sor a gyöngyösi intézmény udvarán (Petőfi út 75.). A rendezvény célja, hogy a gyerekek játékos formában, jó hangulatban mozogjanak és közös élményeket szerezzenek.

A Gyöngyösi Petőfi EGYMI sportdélelőttöt szervez sajátos nevelési igényű tanulók számára

Forrás: Beküldött

17 órától író-olvasó találkozót rendez a Vachott Sándor Városi Könyvtár, melynek vendége Anne L. Green írónő lesz.

Gyöngyösön, a MATE Károly Róbert Campuson 17 órától rendezik meg a kutatók éjszakáját. ITT találod a részletes programleírást.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!