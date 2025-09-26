szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Peter Srámek, Kispál és a borz, Kutatók Éjszakája - nem győzünk válogatni a hétvégi programokból Hevesben

Címkék#Kutatók Éjszakája#Kispál és a Borz#programajánló

Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt szerepel a Kutatók Éjszakája és a Szemfényvesztés című előadássorozat. Sok fellépő vár rád, köztük a Kispál és a Borz.

Heol.hu

Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program vár Egerben és környékén! Többek között: megrendezik a Kutatók Éjszakáját Egerben és Gyöngyösön,  a Hatoslottó megújítását ingyenes koncertsorozattal ünneplik, valamint ellátogat Egerbe a Kispál és a Borz. 

A Kispál és a Borz Egerbe látogat
A Kispál és a Borz Egerbe látogat
Forrás: Kispál és a Borz /Facebook

Szeptember 26., péntek

Eger:

  • Idén is látványos programokkal vár mindenkit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Kutatók Éjszakáján reggeltől estig. Az eseménysorozat 8 órától kezdődik. Lesz többek között fizikai és kémiai bemutató, számítógépes zeneszerkesztés, irodalmi séta, önismereti kalandozás, és mini tájékozódási futás. A látogatók bepillantást nyerhetnek a tudomány különböző területeibe, sőt kipróbálhatják magukat például biokémiai kísérletekben vagy tőzsdejátékban is.
Kutatók Éjszakája
 Kutatók Éjszakája
Forrás: uni-eszterhazy.hu
  • Budapest egyik legfrissebb és legenergikusabb formációja, a Timsel először érkezik Egerbe. Különleges brass house és acid jazz dallamok, lendületes szaxofonok és pulzáló ritmusok töltik meg a Koka Galéria hangulatos terét este hét órától. 
  • A Szemfényvesztés című előadássorozat következő állomása Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban várja a közönséget. Az előadást 14:30-kor és 18:30-kor lehet megtekinteni. Díjnyertes, világot járt előadók lépnek színpadra egy nagyszabású show keretében, ahol látványos illúziók, gondolatolvasás, valamint humoros és szórakoztató műsorszámok kápráztatják el a nézőket. 
Szemfényvesztés című előadássorozat
Szemfényvesztés című előadássorozat 
Fotó: Vincze János / Forrás: visiteger.com
  • Az Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola AMI és Kollégium 13. évfolyamos fotográfus tanulóinak a „Látás Mélysége” c. ünnepélyes fotókiállítása nyílik meg 17:00-tól az Agria Parkban.

Gyöngyös:

  • A Gyöngyösi Petőfi EGYMI sportdélelőttöt szervez sajátos nevelési igényű tanulók számára. A programra reggel 9 órától kerül sor a gyöngyösi intézmény udvarán (Petőfi út 75.). A rendezvény célja, hogy a gyerekek játékos formában, jó hangulatban mozogjanak és közös élményeket szerezzenek.
A Gyöngyösi Petőfi EGYMI sportdélelőttöt szervez sajátos nevelési igényű tanulók számára
A Gyöngyösi Petőfi EGYMI sportdélelőttöt szervez sajátos nevelési igényű tanulók számára
Forrás: Beküldött
  • 17 órától író-olvasó találkozót rendez a Vachott Sándor Városi Könyvtár, melynek vendége Anne L. Green írónő lesz.
  • Gyöngyösön, a MATE Károly Róbert Campuson 17 órától rendezik meg a kutatók éjszakáját. ITT találod a részletes programleírást. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Heves:

  • A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását méltó módon kívánja megünnepelni, ezért nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal készülnek. Hevesen eset hat órától van kapunyitás. Fellép Peter Srámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi.

Szeptember 27., szombat

Eger:

  • Fedezd fel Eger szépségeit két keréken a Turizmus Világnapján. Csatlakozz a város első vezetett biciklis városnéző túrájához, amely különleges élményt kínál mind a helyieknek, mind a turistáknak. A találkozó a Dobó István téren lesz délután kettőkor. 
  •  Elérkezett az ősz egyik legizgalmasabb napja – egy igazi szüreti hangulatú gasztro- és borkaland. Szüreti Mulatságot szerveznek az egri Fúzióban 9 órától. A napot reggeli grillezéssel indítják, ahol mindenféle „disznóság” kerül a tűz fölé, közben pedig FunkGears gondoskodik a hangulatról. Többször is lehetőség lesz pincetúrára, az est folyamán pedig a Gál Tibor Pincészet bemutatja néhány új évjáratát is.
  • Országos turnéra indul a Kispál és a Borz. Egerben, a Broadway Monkey-ban 19:30-kor lépnek fel. A közönségkedvencek mellett ritkán hallott dalok és kifejezetten erre a turnéra összeállított meglepetések is várják a rajongókat.

Szilvásvárad:

  • Szüreti felvonulás lesz Szilvásváradon. 13:30-tól gyülekező az Akácos parkolóban, majd 14:00-tól indul a felvonulás. Útvonal: Egri út, Miskolci út, Vasút utca, Jókai Mór utca, Dózsa György utca, Egri út 8. (iskolaudvar). A felvonulást követően a résztvevőket táncház, bográcsgulyás és zenés mulatság várja az iskolaudvaron.

Szeptember 28., vasárnap

Eger:

  • A Brandnyúl Mini Disco Egerbe is elhozza a legvidámabb slágereit, hogy együtt ugrálhassanak, tapsolhassanak a kicsik. A vidám esemény 10 órakor kezdődik a Bartakovics Béla Közösségi Házban.
  • A Strong Foursome Band zenekar ingyenes koncertet ad 10:30-tól az egri Bercsényi játszótéren. A Strong Foursome Band öt éve hozza el a legnagyobb slágerek lendületét és varázsát a színpadra. Zenéjükben a stílusok találkoznak, hiszen változatos feldolgozásokat játszanak, legyen szó pörgős rockról, lírai popdalokról vagy éppen klasszikus slágerekről.
  • Szent Mihály ünnepének vigíliáján búcsú az Egri Bazilikában este 6 órától. 
  •  Egyéni keresztrejtvényfejtő-versenyt szerveznek a Hotel Eger & Parkban 12:30-tól. Ünnepeld meg az első magyar keresztrejtvény megjelenésének centenáriumát.

Szilvásvárad:

  • A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását méltó módon kívánja megünnepelni, ezért nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal készülnek. Fellép Peter Srámek és Komonyi Zsuzsi. Az esemény Szilvásváradon, a díjugrató pálya előtti téren lesz este hattól. 

Több napos programok:

Eger:

Csütörtökön veszi kezdetét a Felnémeti Szüreti Napok rendezvénysorozat. Pénteken 14:30-kor indul élőzene kíséretében a szüreti menet Felnémet utcáin. Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium udvarán pénteken délután három órakor a Mood Garden zenekar is színpadra lép. Szombaton 9 órától rendezik meg a „Szüreti labdarúgó kupát” az iskola szabadtéri pályáján.

Felnémeti Szüreti Napok 
Forrás: visiteger.com

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu