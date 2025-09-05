Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással

A gyakran klímaberendezés segítségével hűsített nyár ugyan csak pár napja búcsúzott el, de már érdemes a közelgő fűtési szezonra is tekinteni. A magas energiaárak miatt különösen fontos átgondolnunk, mivel fűtünk a hideg évszakban. Barta László, az egri Klíma-Frigo Co. Kft. tulajdonosa a klímaberendezéssel történő fűtés előnyeiről beszélt portálunknak.

A klímaberendezések Barta László szerint a téli fűtésre is optimálisak ma már

Forrás: Szabó István / Heol.hu

– Azt már bizonyára sokan tudják, hogy egy klímaberendezéssel fűteni is lehet. Olyan klímaberendezés ma már nincs, ami csak nyáron használható, hűtő-fűtő berendezéseket gyártanak. A klímával egy hőcserélő révén jóval kevesebb árammal lehet vele fűteni, mint amennyi a befektetett energia. A szakemberek a megfelelő mérőszámok alapján tudják, hogy melyik klíma milyen felvett energiával tud fűteni. Aki nem szakember, annak azt fontos tudni, hogy vannak kifejezetten fűtésre optimalizált klímák. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy úgy készült a berendezés kültéri egysége, hogy bizonyos hőfokig gazdaságosan tud fűteni – részletezte Barta László.

Klímaberendezés ma már hűtő és fűtő funkcióval is rendelkezik

Mivel mindegyik klíma tud már hűteni és fűteni is, ezért meg kell határozni, hogy mikor fűtsünk klímával, emelte ki a szakember.