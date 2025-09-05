2 órája
Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással
Minden klímával tudunk ma már télen fűteni is. A klímaberendezés önmagában is takarékos, de egy bizonyos kérhető tarifával akár a felére is csökkenthetjük a téli fűtésszámlánkat. Mindezt megfejelhetjük egy ügyes fűtési kombinációval.
A gyakran klímaberendezés segítségével hűsített nyár ugyan csak pár napja búcsúzott el, de már érdemes a közelgő fűtési szezonra is tekinteni. A magas energiaárak miatt különösen fontos átgondolnunk, mivel fűtünk a hideg évszakban. Barta László, az egri Klíma-Frigo Co. Kft. tulajdonosa a klímaberendezéssel történő fűtés előnyeiről beszélt portálunknak.
– Azt már bizonyára sokan tudják, hogy egy klímaberendezéssel fűteni is lehet. Olyan klímaberendezés ma már nincs, ami csak nyáron használható, hűtő-fűtő berendezéseket gyártanak. A klímával egy hőcserélő révén jóval kevesebb árammal lehet vele fűteni, mint amennyi a befektetett energia. A szakemberek a megfelelő mérőszámok alapján tudják, hogy melyik klíma milyen felvett energiával tud fűteni. Aki nem szakember, annak azt fontos tudni, hogy vannak kifejezetten fűtésre optimalizált klímák. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy úgy készült a berendezés kültéri egysége, hogy bizonyos hőfokig gazdaságosan tud fűteni – részletezte Barta László.
Klímaberendezés ma már hűtő és fűtő funkcióval is rendelkezik
Mivel mindegyik klíma tud már hűteni és fűteni is, ezért meg kell határozni, hogy mikor fűtsünk klímával, emelte ki a szakember.
– Az egyszerűbb klímák általában az átmeneti időszakban gazdaságosak, mintegy mínusz 10 Celsius-fokig. A tél elején, illetve a végén érdemes használni, esetleg ha egy kicsit szeretnénk még intenzívebb fűtést otthon. Ezek az olcsó klímák viszont a nagyobb hidegben nem működnek gazdaságosan. A nagyobb hideg azt jelenti – erről vásárláskor tájékoztatjuk is a vevőket –, hogy a fűtésre optimalizált klímák például mínusz 20 vagy 25 Celsius-fokig is gazdaságosan üzemelnek. Ezek egész télen jól működnek a mi éghajlati viszonyaink között, és érdemes is velük fűteni. Természetesen meg kell beszélni a vásárlás előtt szakemberrel, hogy mekkora teljesítménnyel lehet egy vagy több szobát, adott esetben az egész lakást befűteni. Ugyanis az egyes klímáknak is különböző a teljesítménye. Ha aláméretezzük, kevéssé működik komfortosan, és értelemszerűen túl nagy teljesítményű sem megfelelő – magyarázta a szakember.
Igazi pénztárcakímélő megoldás a H-tarifa igénylése
A klímával fűtés még olcsóbb lesz, ha rendelkezünk az úgynevezett H-tarifával, tette hozzá.
– Ennek megléte esetén a klímaberendezéssel mintegy féláron melegíthetjük az otthonunkat a fűtési szezonban. A kedvezményes tarifa használatához azonban H-tarifa mérőórára és az ehhez csatlakoztatott elektromos távfeszültségre van szükség. A kiépítése az áramszolgáltató által megbízott szakembert igényli, csak erre akkreditált villanyszerelő végezheti el, klímaszakember nem. Utóbbi a klímaberendezést a megrendelését követően felszereli, és nyáron bármilyen áramforrásról lehet hűteni vele a lakást. Télen is fűthetünk vele, de a kedvezményes tarifának csak a jó kétszereséért. Ha valaki a H-tarifás fűtési módot szeretné, akkor a jogszabályoknak megfelelő kiépítését csak a már említett jogosultsággal rendelkező villanyszerelő végezheti. A külön mérőóra azért kell, mert az áramszolgáltató automatikusan méri, mikor milyen tarifával működik a klímánk. Az 1-es tarifa nyáron, a 2-es télen működik az áramszolgáltató által meghatározott időintervallumban. Javaslom ennek a kiépítését, én magam is használom, elégedett vagyok vele – fejtette ki Barta László.
A kombinált fűtés további forintokat hagy a zsebünkben
Az egri szakember a takarékos fűtés harmadik szintjéről is szólt.
– Célszerű úgy felszereltetni a klímaberendezést, hogy legyen mellette alternatív fűtési lehetőség. Ilyen például egy kandalló, vagy éppen a gázfűtés. Köztudott, hogy ha valaki gázzal fűt, van egy bizonyos gázmennyiség, amit kedvezményesen igénybe vehet. Amit azon felül fogyaszt, az már sokkal drágább. Ez a bizonyos drágább gázmennyiség csökkenthető azzal, ha a klímával fűtünk az enyhébb időszakokban, tél elején és végén, a gázfűtést pedig a nagyobb hidegekben vesszük igénybe. Ha a kettőt kombináljuk, olcsóbb lesz mind az elektromos-, mind a gázfűtés is – összegezte az egri Klíma-Frigo Co. Kft. tulajdonosa.
Barta László hozzátette, hogy a lehetőségekről, a berendezések típusairól szívesen látják el bővebb tájékoztatással és további tanácsokkal azokat is, akik csak az érdeklődés szintjén kíváncsi erre a fűtési módra. Fontos, hogy senki ne a hideg beköszöntekor kezdjen gondolkodni a takarékosabb fűtési lehetőségekről, tette hozzá Barta László.
Van, akinél a harmadára csökkent a fűtés havi költsége
A Kálban élő Mátrai Ilona elmondta portálunknak, hogy a családja 2021 óta fűti a házukat klímaberendezéssel, a szolgáltatójuknál az évente október 15-től április 15-ig érvényes H-tarifa igénybevételével.
– A klímára való áttérésig gázkazánnal fűtöttünk, akkor a mintegy 100 négyzetméteres, átlagosan szigetelt családi házunk havi fűtése már mintegy 100 ezer forintra rúgott. A klímával fűtés költsége a H-tarifa megigénylésével havi átlagban 30 ezer forint – nagy hidegben a gázfűtés rásegítéssel 35 ezer forint körül mozog. Ha kemény hideg van télen, akkor a gázkazánnal besegítünk a klímának, de semmit sem kell kapcsolgatni, mert a gázfűtés szobai hőérzékelőjét beállítjuk úgy, ahogy szeretjük, s ha a klíma már nem tudja odáig felfűteni a szobákat, automatikusan bekapcsol a gázkazán. Erre egyre ritkábban van szükség az egyre enyhébb teleink alatt – részletezte Mátrai Ilona.
