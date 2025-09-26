Felavatták a 60 éves egri iskola új logóját + fotók, videó

– Manapság, a modern, digitalizált világban, aki kimarad, az lemarad. Akit nem ismernek, azt elfelejtik, vagy észre sem veszik. „Divatosan szólva” aki nem látszik, az nem játszik! Ezen ok miatt is rendkívül fontosnak tartom az intézmény imázsának fejlesztését – mondta portálunknak Kollár Tamás, a jubiláló iskola igazgatója.

Kollár Tamás szerint az imázs az iskolaválasztásnál is döntő fontosságú lehet

Forrás: Bóta Zoltán / Heol.hu

A Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola új logóját avató eseményen Kollár Tamás rövid beszédében szólt arról, hogy mint a társas kapcsolatoknál, egy iskolánál is elengedhetetlen a jó első benyomás.

– De mit is jelent a PR kifejezés? Az angol public relations szóból ered, ami magyarul annyit tesz tudatos kommunikáció a környezettel. Kommunikáció! Az iskola megítélése múlhat rajta. A megfelelő arculat és imázs döntő fontosságú például az iskolaválasztásnál a szülők körében. E két szónak is külön jelentéstartalma van. Az arculati elemekhez minden olyan materiálisan megfogható dolgot sorolhatunk, amely hozzátartozik az intézmény megjelenéséhez. Így logó, cégér, bélyegző, grafikailag megjelenő külső elem. Ezt látva tudjuk beazonosítani az iskolát – fogalmazott a tanintézmény vezetője.