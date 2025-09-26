3 órája
Felavatták a 60 éves egri iskola új logóját + fotók, videó
Európai Diáksportnap részesei voltak pénteken az egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola diákjai. A rendezvény alkalmából az intézmény új logóját is felavatta Kollár Tamás igazgató, illetve Kátai Zsolt, a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület elnöke.
– Manapság, a modern, digitalizált világban, aki kimarad, az lemarad. Akit nem ismernek, azt elfelejtik, vagy észre sem veszik. „Divatosan szólva” aki nem látszik, az nem játszik! Ezen ok miatt is rendkívül fontosnak tartom az intézmény imázsának fejlesztését – mondta portálunknak Kollár Tamás, a jubiláló iskola igazgatója.
Kollár Tamás szerint az imázs az iskolaválasztásnál is döntő fontosságú lehet
A Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola új logóját avató eseményen Kollár Tamás rövid beszédében szólt arról, hogy mint a társas kapcsolatoknál, egy iskolánál is elengedhetetlen a jó első benyomás.
– De mit is jelent a PR kifejezés? Az angol public relations szóból ered, ami magyarul annyit tesz tudatos kommunikáció a környezettel. Kommunikáció! Az iskola megítélése múlhat rajta. A megfelelő arculat és imázs döntő fontosságú például az iskolaválasztásnál a szülők körében. E két szónak is külön jelentéstartalma van. Az arculati elemekhez minden olyan materiálisan megfogható dolgot sorolhatunk, amely hozzátartozik az intézmény megjelenéséhez. Így logó, cégér, bélyegző, grafikailag megjelenő külső elem. Ezt látva tudjuk beazonosítani az iskolát – fogalmazott a tanintézmény vezetője.
Beszélt arról is, hogy az imázs alatt pedig az emberekben élő belső érzelemvilágot értjük. Azt a gondolati képet, amit egy az iskolával kapcsolatos tábla, szóróanyag megpillantásakor érez az illető. Következik ebből, hogy az iskola PR-ja, az intézmény által sugallt imázs döntő fontosságú, az intézmény megítélése, hírneve szempontjából.
– Az új címerrel nem más a célunk, minthogy vonzóvá tegyük az intézményünket a környéken élők körében. Szeretnénk ha diákjaink úgy éreznék menő dolog egy KEMFER-es pólót viselni, büszkeség egy KEMFER kitűzőt feltűzni, és jó érzés a KEMÉNYBEN diáknak lenni – hangsúlyozta az igazgató.
Szólt arról is, hogy megújult a honlapjuk, fontosnak tartották, hogy „mobilbarát” legyen. Ennek köszönhetően könnyedebben elérhetőek az iskolai ügyintézéshez szükséges platformok, mint a KRÉTA, vagy HETI TERV is. A cél az volt, hogy egy elegáns, modern letisztult könnyen kezelhető felületet alakítsanak ki, amelyben az odalátogatók könnyedén megtalálják amit keresnek. A kemfer.hu oldalon folyamatosan elérhetőek lesznek, ahogyan a közösségi médiában is kereshetik őket a szülők, gyerekek egyaránt.
Azt is elárulta a direktor, hogy miért a kék és arany színt választották: a két színre, annak jelentése miatt esett a választás. A kék a békét, nyugalmat, harmóniát, kiegyensúlyozottságot szimbolizálja. Az arany pedig a legmagasabb szintű tudást, a bölcsességet, testi, lelki, érzelmi, értelmi gazdagságot.
– Fogadjátok sok szeretettel! Hajrá Kemény! – zárta köszöntőjét Kollár Tamás.
Köszöntötte az avatás résztvevőit, illetve az Európai Diáksportnap rendezvényéhez csatlakozottakat, közöttük a KEMFER-t Kátai Zsolt, a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Egyesület elnöke is. Ő portálunknak nyilatkozva elmondta: magyar kezdeményezésre indult ez a diáksportnap, s Európa számos országa csatlakozott. Magyarországon úgy kétezer iskola részvételével zajlik az esemény.
Az esős időjárás miatt gyakorlatilag a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokba "szorult" rendezvényen belül többféle mozgásos sporttevékenységből választhattak a gyerekek. Egyebek között – az egyébként is "csarnokba termett" – kézilabda kavalkáddal, játékos sportvetélkedővel az eső eláltával 2025 méteres futással a városi stadionban telt a nap, de volt Dance Lit bemutató és más hasonló programelemek.
Az idén 60 éves iskola szombatra – jubileumi rendezvényeik részeként – kerékpáros túrát szervezett. A túrán két távon lehet jelentkezni. A rövidebb útvonal Tiszafüred-Poroszló-Tiszafüred között lesz, a hosszútáv a Tiszafüred-Abádszalók-Tiszafüred útvonalon teljesíthető. A szervezők arra is gondoltak, hogy rossz idő miatt nem lehet megtartani a kerékpáros túrát, ezért esőnapnak október 23-át jelölték ki.
Logót avattak a KEMFER-ben a SportnaponFotók: Bóta Zoltán/heol.hu
