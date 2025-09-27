Amikor a kéményseprő beszakad a hálószobába - "tőzsdén jegyzett" kontárságok olvasónktól

A kontármunka és az életveszélyes, házilagos megoldások "világszínvonalú" eseteiről beszélt portálunknak egy Heves megyében élő olvasónk, aki a pár éve vett, azóta rendbe hozott házát az egykori szakszerűtlen és felelőtlen kivitelezés állatorvosi lovaként mutatta be. Mivel nem kíván tréfálkozás céltáblája lenni a nem a legjobb vételért, portálunktól a neve mellőzését kérte.

A kontármunka a bosszúság mellett a helyreállítás költségeit is megemeli, de akár veszélyben is lehetünk a szakszerűtlen kivitelezés miatt

"Maga meg lopja az áramot?!"

Mint mondta, azzal kezdődött a kálváriája, amikor az áramszolgáltató szakemberei kijöttek az ősrégi villanyórát lecserélni.

– Szó szerint áramütésként ért, amikor az egyikük munka közben egyszer csak hátrafordult, és rám nézett: Hát, itt meg lopják az áramot, mondta, és mutatta is azt a vezetéket, ami megkerülte a fogyasztásmérőt. Én persze erről mit sem tudhattam, hozzá sem nyúltunk a villanyórához, nem is értek hozzá. Az volt talán a szerencsém, hogy előtte már beszélgettem a villanyszerelőkkel, és szóba került, hogy alig vagyok itthon, mert olyan a munkám. Ezen a szálon tovább diskurálva az is kiderült, hogy az egyikük közeli rokona a kollégám. Persze, leginkább az győzhette meg őket arról, hogy ártatlan vagyok az ügyben, hogy a vezeték nagyjából egyidős volt velem. Rájöttek, hogy nem én szereltem be, már kapni se lehet olyat. Utólag a szomszédoktól tudtam meg, hogy egy korábbi lakó sokat barkácsolt hátul a fészerben, esztergagépet, szalagfűrészt, gyalupadot is összemókolt magának. Világossá vált, hogy ő oldhatta meg ezeknek a gépeknek az áramfogyasztását "okosban", de csak nálam derült ki, hogy illegálisan "hátravitte" a fészerbe az ingyen áramot. A villanyszerelők azzal búcsúztak, hogy nem kis életveszélyt rejtett magában a "barkácsolt" kivitelezés – mesélte olvasónk.