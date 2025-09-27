29 perce
Amikor a kéményseprő beszakad a hálószobába - "tőzsdén jegyzett" kontárságok olvasónktól
Baleset- és életveszélyesen összemókolt "szakmunkákról" beszélt portálunk egyik olvasója. A kontármunka "mestere" olcsóbban dolgozik, de végül mindig szakemberre kell bízni az okozott probléma helyrehozatalát. Sok plusz időt, költséget és fejfájást spórolhatunk meg, ha rögtön értő kezekre bízzuk a munkát.
A kontármunka és az életveszélyes, házilagos megoldások "világszínvonalú" eseteiről beszélt portálunknak egy Heves megyében élő olvasónk, aki a pár éve vett, azóta rendbe hozott házát az egykori szakszerűtlen és felelőtlen kivitelezés állatorvosi lovaként mutatta be. Mivel nem kíván tréfálkozás céltáblája lenni a nem a legjobb vételért, portálunktól a neve mellőzését kérte.
"Maga meg lopja az áramot?!"
Mint mondta, azzal kezdődött a kálváriája, amikor az áramszolgáltató szakemberei kijöttek az ősrégi villanyórát lecserélni.
– Szó szerint áramütésként ért, amikor az egyikük munka közben egyszer csak hátrafordult, és rám nézett: Hát, itt meg lopják az áramot, mondta, és mutatta is azt a vezetéket, ami megkerülte a fogyasztásmérőt. Én persze erről mit sem tudhattam, hozzá sem nyúltunk a villanyórához, nem is értek hozzá. Az volt talán a szerencsém, hogy előtte már beszélgettem a villanyszerelőkkel, és szóba került, hogy alig vagyok itthon, mert olyan a munkám. Ezen a szálon tovább diskurálva az is kiderült, hogy az egyikük közeli rokona a kollégám. Persze, leginkább az győzhette meg őket arról, hogy ártatlan vagyok az ügyben, hogy a vezeték nagyjából egyidős volt velem. Rájöttek, hogy nem én szereltem be, már kapni se lehet olyat. Utólag a szomszédoktól tudtam meg, hogy egy korábbi lakó sokat barkácsolt hátul a fészerben, esztergagépet, szalagfűrészt, gyalupadot is összemókolt magának. Világossá vált, hogy ő oldhatta meg ezeknek a gépeknek az áramfogyasztását "okosban", de csak nálam derült ki, hogy illegálisan "hátravitte" a fészerbe az ingyen áramot. A villanyszerelők azzal búcsúztak, hogy nem kis életveszélyt rejtett magában a "barkácsolt" kivitelezés – mesélte olvasónk.
A kontármunka miatt halt meg egy férfi favágás közbenHárom emberrel szemben emelt vádat a Hatvani Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt.
A kontármunka "tőzsdén jegyzett" esetei bárhol veszélyt teremthetnek
Amikor az ablakokat kezdték cserélni, jött az újabb meglepetés, fűzte hozzá.
– Amikor a kivitelező kivette az ablakokat tokostól, igazán malaca volt, hogy nem omlott le az egész fal fölötte. Az ablakáthidaló helyett ugyanis pár napraforgószár tartotta a téglákat. Meg is jegyezte a kőműves, hogy ezt a kontárságot azért már a "tőzsdén is jegyzik". Az volt a szerencse, hogy nem volt széles az ablak, a téglák egymásnak szorultak, gyorsan alá lehetett dúcolni. Talán mondanom se kell, a padlás is tartogatott meglepetéseket, amikor később a tetőcseréig is eljutottunk. A padláson járva egyszer csak térdig beszakadt alattam a felső padlásszint. Ott is napraforgószárat használt az egykori "szakember", csak be volt tapasztva. Vélhetően évtizedek óta nem járt ott senki, azért maradhatott úgy. Az alsó padlás is így volt megoldva, és a lábnyomom lenn az előszoba plafonján kidudorodott. Komolyan mondom, ilyet eddig legfeljebb egy Tom és Jerry rajzfilmben láttam. Kis híján leküldtem magam a lakásba – mosolygott kesernyésen olvasónk az emléken.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
"Elfelejtett szólni neki, és beszakadt szegény a padlásról a lakásba"
Egy kéményseprő ennél jóval rosszabbul járt, ő egy háznál tényleg a konyhában kötött ki a kontárság és a felelőtlenség miatt, jutott olvasónk eszébe a padlásról.
– Egy utcabeli, idős néni kért meg, hogy néhány viharban félrecsúszott cserepét igazítsam meg, elérem őket a padlásról, tette hozzá. Adott létrát meg egy első hallásra is hideglelős jótanácsot: vigyázzak fenn, csak a gerendákra lépjek! Először nem értettem, miről beszél, mert nem olyan "leharcolt" épület volt, mint vételkor az enyém. Fenn aztán kiderült, hogy a gerendák közé egy fia kefni nem volt beépítve, az alsó és a felső padlást is gipszkartonból csinálták anno. Még csak lécekkel sem erősítették meg. Akik csinálták, nem foglalkoztak vele, mi lesz azzal, aki esetleg oda felmegy. A néni elmesélte, hogy korábban felment a kéményseprő, csak neki elfelejtett szólni, és beszakadt szegény a lakásba. Hál'Istennek, csak a dereka fájdult meg tőle, tette hozzá. Hogy aztán a minden bizonnyal kiszámlázott kefnik hová tűnhettek a padlásba beépítés helyett, aligha tudható meg ma már. Nem mondom, elég félelmetes volt a gerendákon egyensúlyozva megigazítani azt a pár cserepet, mert a nyakát is szegheti, aki több méter magasból lezuhan – részletezte olvasónk.
Beépítették még a májkrémes dobozt is a falba
Interjúalanyunk hosszan mesélt még arról, hogy a háza felújításakor kiderült, a falba épített szabványos elosztó dobozok helyett májkrémes dobozokat használt az egykori "mester". Össze volt tekerve benne a rézvezeték az alumíniummal, gyakorlatilag semmi sem volt szabályos és veszélytelen. Mint mondta, a fészerben egy mosógépmotorból kókányolt fűnyírót is talált olyan hosszabbítóval, amelynek mindkét végén villásdugó volt. Hallott arról, hogy volt már halálos fűnyírás emiatt, fűzte hozzá. Ma már szépen felújított házban él, de nagyon sok plusz munkát, költséget és fejfájást okozott a korábbi kontár és felelőtlen megoldások szakemberek általi helyrehozatása, foglalta össze olvasónk.
Elgázolt egy embert az egri vonat, óriási a felfordulás a hatvani vonalon – frissítve
Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó
Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok