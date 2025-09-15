Emlékszel, mikor még a Windowst tanultad kezelni? Az egri könyvtár már akkor is segített

– Még 2011-ben egy internethasználati tanfolyammal indultunk, ami nagyon-nagyon jól sikerült, azóta már sok ilyet tartottunk a klub tagjainak. Akkoriban vetődött fel, hogy rendszeres időközönként szeretnének összejönni, szeretnének ismeretterjesztő előadásokat hallani, és olyan témákról hallani a klub keretein belül, ami érdekli a nyugdíjas közösséget. Így indult el a klub és a könyvtár együttműködése ami azóta is töretlenül folytatja útját – emlékezett vissza Tőzsér Istvánné Géczi Andrea a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója hétfőn, amikor együttműködési megállapodást írt alá az intézményvezető és az Egri Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője, Bendő Éva Egerben a könyvtárban.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea és Bendő Éva együttműködési megállapodást írtak alá a könyvtárban Fotó: Szabadi Martina Laura

Könyvtárban kapcsolódnak ki a pedagógusok

Az egri könyvtár tevékenysége szerteágazó, rengeteg foglalkozást tartanak kisgyermekeseknek is, de a nyugdíjas korosztályt is segítik. A partnerség célja, hogy a könyvtár és a klub közösen erősítsék a helyi közösségi életet, támogassák az élethosszig tartó tanulást, valamint aktív szerepet vállaljanak a kulturális értékek megőrzésében és átadásában.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!