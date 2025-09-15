szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

1 órája

Emlékszel, mikor még a Windowst tanultad kezelni? Az egri könyvtár már akkor is segített

Címkék#ismeretek#pedagógus#technika

Az egri könyvtár munkája nem csak az olvasás népszerűsítéséről és a könyvmolyok kiszolgálásáról szól. Számos szervezettel működnek együtt, foglalkozásaikkal kisgyermekeseknek, sérülteket ellátó szervezeteknek és időseknek is segítenek. Most egy 15 éves együttműködést emeltek új szintre egy nyugdíjas pedagóusokat tömörítő szervezettel.

Szabadi Martina Laura

– Még 2011-ben egy internethasználati tanfolyammal indultunk, ami nagyon-nagyon jól sikerült, azóta már sok ilyet tartottunk a klub tagjainak. Akkoriban vetődött fel, hogy rendszeres időközönként szeretnének összejönni, szeretnének ismeretterjesztő előadásokat hallani, és olyan témákról hallani a klub keretein belül, ami érdekli a nyugdíjas közösséget. Így indult el a klub és a könyvtár együttműködése ami azóta is töretlenül folytatja útját – emlékezett vissza Tőzsér Istvánné Géczi Andrea a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója hétfőn, amikor együttműködési megállapodást írt alá az intézményvezető és az Egri Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője, Bendő Éva Egerben a könyvtárban.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea és Bendő Éva együttműködési megállapoídást írtak alá a könyvtárban Fotó: Szabadi Martina Laura
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea  és Bendő Éva együttműködési megállapodást írtak alá a könyvtárban Fotó: Szabadi Martina Laura

Könyvtárban kapcsolódnak ki a pedagógusok

Az egri könyvtár tevékenysége szerteágazó, rengeteg foglalkozást tartanak kisgyermekeseknek is, de a nyugdíjas korosztályt is segítik. A partnerség célja, hogy a könyvtár és a klub közösen erősítsék a helyi közösségi életet, támogassák az élethosszig tartó tanulást, valamint aktív szerepet vállaljanak a kulturális értékek megőrzésében és átadásában.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az együttműködés részeként a felek közös programokat, előadásokat szerveznek, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk a nyugdíjas pedagógusok tapasztalatának és történeteinek megosztására. A könyvtár a klub tagjainak széleskörű hozzáférést nyújt szolgáltatásaihoz, míg a klub aktív résztvevőként gazdagítja a könyvtári közösségi programokat. Az együttműködés hosszú távon hozzájárul a közösségi összetartozás erősítéséhez, a tudás és a hagyományok átörökítéséhez.

Sok nyugdíjas pedagógus jár a klubba Fotó: Szabadi Martina Laura

– Ez a 15 év nagy idő. Minden hónap harmadik hétfőjén itt vannak, hol saját programjukkal, hol a könyvtárosok tartanak előadásokat – ezzel bemutatkozási lehetőséget kapunk mi is, akár a szolgáltatásokról van szó, akár valamilyen érdekes témáról, amiben mi is tudunk újat adni a kollégáknak, a nyugdíjasoknak. De nem csak nekik, hiszen könyvtárunk 25 évvel ezelőtt kezdte el pályázati támogatás segítségével az ismeretterjesztő, képességfejlesztő programjait. Először még a számítógép használatát tanítottuk hardveres ismereteket és szoftveres ismereteket is, aztán ahogy haladt az idő, fejlődött a technika, változott a program is, manapság már az okoseszközök használatát oktatják a kollégáink. Hiszen minden újdonságnak megvan a veszélye, s ezekre is fel kell hívni természetesen a figyelmet- mondta el portálunknak a könyvtár igazgatója. 

Könyvtári szolgáltatások, programok - mindezt igénybe vehetik Fotó: Szabadi Martina Laura

A bibliotéka több mint 50 együttműködési, partnerségi viszonyt ápol szervezetekkel, intézménnyel. Ezek között vannak az 5 ezer fő alatti lakosú kistelepülések könyvtárai, de a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az ÉFOÉSZ is, ahogy nevelési, oktatási intézmények, az Egri Tankerületi Központ. A Bródy Sándor Könyvtár az például, az általános és középiskolák számára, könyvtári szolgáltatásokat adunk. Azt jelenti, hogy mi szerezzük be a friss könyvkínálatot, a folyóirat kínálatot, programokat is viszünk ezekbe az iskolákba. Tartanak foglalkozásokat sérülteknek, fogyatékkal élőknek is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu