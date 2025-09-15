1 órája
Emlékszel, mikor még a Windowst tanultad kezelni? Az egri könyvtár már akkor is segített
Az egri könyvtár munkája nem csak az olvasás népszerűsítéséről és a könyvmolyok kiszolgálásáról szól. Számos szervezettel működnek együtt, foglalkozásaikkal kisgyermekeseknek, sérülteket ellátó szervezeteknek és időseknek is segítenek. Most egy 15 éves együttműködést emeltek új szintre egy nyugdíjas pedagóusokat tömörítő szervezettel.
– Még 2011-ben egy internethasználati tanfolyammal indultunk, ami nagyon-nagyon jól sikerült, azóta már sok ilyet tartottunk a klub tagjainak. Akkoriban vetődött fel, hogy rendszeres időközönként szeretnének összejönni, szeretnének ismeretterjesztő előadásokat hallani, és olyan témákról hallani a klub keretein belül, ami érdekli a nyugdíjas közösséget. Így indult el a klub és a könyvtár együttműködése ami azóta is töretlenül folytatja útját – emlékezett vissza Tőzsér Istvánné Géczi Andrea a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója hétfőn, amikor együttműködési megállapodást írt alá az intézményvezető és az Egri Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője, Bendő Éva Egerben a könyvtárban.
Könyvtárban kapcsolódnak ki a pedagógusok
Az egri könyvtár tevékenysége szerteágazó, rengeteg foglalkozást tartanak kisgyermekeseknek is, de a nyugdíjas korosztályt is segítik. A partnerség célja, hogy a könyvtár és a klub közösen erősítsék a helyi közösségi életet, támogassák az élethosszig tartó tanulást, valamint aktív szerepet vállaljanak a kulturális értékek megőrzésében és átadásában.
Az együttműködés részeként a felek közös programokat, előadásokat szerveznek, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk a nyugdíjas pedagógusok tapasztalatának és történeteinek megosztására. A könyvtár a klub tagjainak széleskörű hozzáférést nyújt szolgáltatásaihoz, míg a klub aktív résztvevőként gazdagítja a könyvtári közösségi programokat. Az együttműködés hosszú távon hozzájárul a közösségi összetartozás erősítéséhez, a tudás és a hagyományok átörökítéséhez.
– Ez a 15 év nagy idő. Minden hónap harmadik hétfőjén itt vannak, hol saját programjukkal, hol a könyvtárosok tartanak előadásokat – ezzel bemutatkozási lehetőséget kapunk mi is, akár a szolgáltatásokról van szó, akár valamilyen érdekes témáról, amiben mi is tudunk újat adni a kollégáknak, a nyugdíjasoknak. De nem csak nekik, hiszen könyvtárunk 25 évvel ezelőtt kezdte el pályázati támogatás segítségével az ismeretterjesztő, képességfejlesztő programjait. Először még a számítógép használatát tanítottuk hardveres ismereteket és szoftveres ismereteket is, aztán ahogy haladt az idő, fejlődött a technika, változott a program is, manapság már az okoseszközök használatát oktatják a kollégáink. Hiszen minden újdonságnak megvan a veszélye, s ezekre is fel kell hívni természetesen a figyelmet- mondta el portálunknak a könyvtár igazgatója.
A bibliotéka több mint 50 együttműködési, partnerségi viszonyt ápol szervezetekkel, intézménnyel. Ezek között vannak az 5 ezer fő alatti lakosú kistelepülések könyvtárai, de a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az ÉFOÉSZ is, ahogy nevelési, oktatási intézmények, az Egri Tankerületi Központ. A Bródy Sándor Könyvtár az például, az általános és középiskolák számára, könyvtári szolgáltatásokat adunk. Azt jelenti, hogy mi szerezzük be a friss könyvkínálatot, a folyóirat kínálatot, programokat is viszünk ezekbe az iskolákba. Tartanak foglalkozásokat sérülteknek, fogyatékkal élőknek is.
