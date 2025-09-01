Örökbefogadók gondoskodnak ezután a körforgalmakról

Mint arról Gömöri László, Eger város alpolgármestere Facebook posztjában beszámolt, az M25-ös autópályánál lévő körforgalom által behatárolt belső terület növényzetét a Tengely-Közmű Kft. veszi gondozásába, a Kerecsend felől beérkező út körforgalmának csinosításáról pedig a Ledora Plusz Kft. gondoskodik majd. A Hadnagy-Kertész utcák körforgalmát pedig a Kemény Ferenc Általános Iskola és az Egri Fertálymesteri Testület fogja kezelni.

Körforgalmak által határolt területek gondozását vállalták magukra Egerben. Képünk illusztráció

Fotó: Bencsik Adam

– Előre is köszönjük a munkájukat, biztosak vagyunk benne, hogy magukénak érezve, lelkesen fogják gondozni a körforgalmak növényzetét – fejezte ki köszönetét az alpolgármester.