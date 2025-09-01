szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökbefogadás

1 órája

Örökbefogadók gondoskodnak ezután a körforgalmakról

Címkék#Gömöri László#m25-ös#körforgalom

Közös kezdeményezés, közös elhatározás eredményeként három körforgalom gondozása új kezekbe került. Körforgalmi középszigeten belüli növényzet kialakítására, karbantartására együttműködési megállapodást kötött Eger városa.

Makó-Szabó Diána

Mint arról Gömöri László, Eger város alpolgármestere Facebook posztjában beszámolt, az M25-ös autópályánál lévő körforgalom által behatárolt belső terület növényzetét a Tengely-Közmű Kft. veszi gondozásába, a Kerecsend felől beérkező út körforgalmának csinosításáról pedig a Ledora Plusz Kft. gondoskodik majd. A Hadnagy-Kertész utcák körforgalmát pedig a Kemény Ferenc Általános Iskola és az Egri Fertálymesteri Testület fogja kezelni.

körforgalom
Körforgalmak által határolt területek gondozását vállalták magukra Egerben. Képünk illusztráció
Fotó: Bencsik Adam

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Előre is köszönjük a munkájukat, biztosak vagyunk benne, hogy magukénak érezve, lelkesen fogják gondozni a körforgalmak növényzetét – fejezte ki köszönetét az alpolgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu