1 órája
Örökbefogadók gondoskodnak ezután a körforgalmakról
Közös kezdeményezés, közös elhatározás eredményeként három körforgalom gondozása új kezekbe került. Körforgalmi középszigeten belüli növényzet kialakítására, karbantartására együttműködési megállapodást kötött Eger városa.
Mint arról Gömöri László, Eger város alpolgármestere Facebook posztjában beszámolt, az M25-ös autópályánál lévő körforgalom által behatárolt belső terület növényzetét a Tengely-Közmű Kft. veszi gondozásába, a Kerecsend felől beérkező út körforgalmának csinosításáról pedig a Ledora Plusz Kft. gondoskodik majd. A Hadnagy-Kertész utcák körforgalmát pedig a Kemény Ferenc Általános Iskola és az Egri Fertálymesteri Testület fogja kezelni.
– Előre is köszönjük a munkájukat, biztosak vagyunk benne, hogy magukénak érezve, lelkesen fogják gondozni a körforgalmak növényzetét – fejezte ki köszönetét az alpolgármester.
