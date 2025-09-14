Amit az egri sebészeten tapasztalt azt sosem felejti el - levelet írt egy beteg

"Köszönetnyilvánításomat szeretném kifejezni Önök felé" - kezdte sorait levelében egy beteg, aki az egri Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházban kapott ellátást.

Szavakba szedte tapasztalait egy beteg, miután az egri kórházba ment segítségért

Forrás: Heol.hu

Műtétem kapcsán szeretnék köszönetet mondani Dr. Sahin Fawaz Mahmoud Doktor Úrnak, a Dr. Salló Zoltán Doktor Úr által vezetett Sebészeti Osztály orvosainak, Dr. Nagy Lászlónak illetve Dr. Nagy Károlynak, nővéreinek, ápolóinak és minden dolgozónak!

- szólt a levél.

Külön köszönetet mondott Hartman Anettnek illetve Dr. Vígváry Gergő Doktor Úrnak, akik a műtét után is biztató szavakkal láttak el, és akikhez fordulhatott laikus kérdéseivel.