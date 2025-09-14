1 órája
Amit az egri sebészeten tapasztalt azt sosem felejti el - levelet írt egy beteg
Így zárta élményeit az egri kórház egyik betege.
"Köszönetnyilvánításomat szeretném kifejezni Önök felé" - kezdte sorait levelében egy beteg, aki az egri Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházban kapott ellátást.
Műtétem kapcsán szeretnék köszönetet mondani Dr. Sahin Fawaz Mahmoud Doktor Úrnak, a Dr. Salló Zoltán Doktor Úr által vezetett Sebészeti Osztály orvosainak, Dr. Nagy Lászlónak illetve Dr. Nagy Károlynak, nővéreinek, ápolóinak és minden dolgozónak!
- szólt a levél.
Külön köszönetet mondott Hartman Anettnek illetve Dr. Vígváry Gergő Doktor Úrnak, akik a műtét után is biztató szavakkal láttak el, és akikhez fordulhatott laikus kérdéseivel.
Másfél éve tartó fájdalommal feküdt be az egri kórházba, egy életre megjegyzi, ami odabent történt
Gyakori, hogy egy kórház hasonló levelet kap, lapunk sokszor hírt ad kedves szavakról. Szeptember elején egy beteg levélben méltatta az egri kózház orvosoi munkáját és az ápolónők viselkedését.
