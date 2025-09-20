A németek is elképedtek, milyen ellátásban részesültek az egri kórházban

Egy német származású páciens levelet küldött a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház traumatológiai osztályának, háláját kifejezve a szakszerű ellátásért, miután eltört karját kezelték. A páciens külön kiemelte, hogy rendkívül jó emlékeket őriz az intézményről.

Szavakba szedte tapasztalait egy beteg, miután az egri kórházba ment segítségért

Forrás: mfkh.hu/

A kórháznak címzett levélben a német páciens külön kiemelte az ott dolgozok kedvességét és segítőkészségét

Christa S., Neustadt bei Coburgból, 2025. május 11. és 15. között került a Markhot Ferenc Kórház traumatológiai osztályára, miután esés következtében eltörte a jobb karját.

Ezúton szeretném megköszönni a kiváló ellátást, valamint a barátságos és segítőkész hozzáállást. Nagyon jó emlékeket őrzök Önökről. A karomat időközben már ismét jól tudom mozgatni, és könnyebb kézmozdulatokra is használni tudom. Fontos és nehéz munkájukhoz minden jót kívánok Önöknek

– írta levelében, amelyet a kórház büszkén osztott meg a Facebook-oldalán, hálájának jeléül a traumatológiai csapat iránt.