A németek is elképedtek, milyen ellátásban részesültek az egri kórházban

Egy különleges levél érkezett az egri kórház traumatológiai osztályára. A levél írója német származású, és olyan ellátást tapasztalt, hogy azonnal tollat ragadott.

Heol.hu

Egy német származású páciens levelet küldött a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház traumatológiai osztályának, háláját kifejezve a szakszerű ellátásért, miután eltört karját kezelték. A páciens külön kiemelte, hogy rendkívül jó emlékeket őriz az intézményről.

Szavakba szedte tapasztalait egy beteg, miután az egri kórházba ment segítségért
Forrás: mfkh.hu/

A kórháznak címzett levélben a német páciens külön kiemelte az ott dolgozok kedvességét és segítőkészségét 

Christa S., Neustadt bei Coburgból, 2025. május 11. és 15. között került a Markhot Ferenc Kórház traumatológiai osztályára, miután esés következtében eltörte a jobb karját. 

Ezúton szeretném megköszönni a kiváló ellátást, valamint a barátságos és segítőkész hozzáállást. Nagyon jó emlékeket őrzök Önökről. A karomat időközben már ismét jól tudom mozgatni, és könnyebb kézmozdulatokra is használni tudom. Fontos és nehéz munkájukhoz minden jót kívánok Önöknek

– írta levelében, amelyet a kórház büszkén osztott meg a Facebook-oldalán, hálájának jeléül a traumatológiai csapat iránt.

A kedves szavakról rendszeresen hírt ad lapunk. Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy beteg a műtétje után külön köszönetet mondott Hartman Anettnek és Dr. Vígváry Gergőnek, akik nemcsak a beavatkozás során, hanem utána is biztató szavakkal támogatták, és akikhez bátran fordulhatott laikus kérdéseivel.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
