Más városokhoz is eljutott már a gyöngyösi kórház híre - olyan levelet kaptak, amire senki sem számított

Köszönőlevelet kapott a nyár folyamán végzett szakmai gyakorlat kapcsán a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának tanszékvezetője küldött. A levélben az egyetem képviselői kifejezték elismerésüket és hálájukat amiatt, hogy a kórház lehetőséget biztosított gyógytornász hallgatóiknak a gyakorlati képzésre.

Köszönőlevél érkezett a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházba, ezúttal a Szegedi Tudományegyetemtől

Fotó: Czímer Tamás

A gyöngyösi kórház munkáját dicsérte a Szegedi Tudományegyetem

Mint írják, a hallgatók számára a gyöngyösi gyakorlat nemcsak tanulságos, de kifejezetten inspiráló élmény volt. A fiatalok számos értékes tapasztalattal gazdagodtak, amiért hálájukat fejezték ki – és ezt az egyetem hivatalos formában is tolmácsolta.

Különösen nagyra értékeljük azt az elkötelezett szakmai támogatást, amelyet a gyakorlat során nyújtottak

– áll a levélben, amely szerint az együttműködés a jövő egészségügyi szakembereinek képzése szempontjából is példaértékű.