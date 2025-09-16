2 órája
Más városokhoz is eljutott már a gyöngyösi kórház híre - olyan levelet kaptak, amire senki sem számított
Egy levél érkezett a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházba, amelyre az intézmény dolgozói sem számítottak. Az üzenet egy másik városból jött, és olyan sorokat tartalmazott, amelyek ritkán jutnak el a nyilvánosságig.
Köszönőlevelet kapott a nyár folyamán végzett szakmai gyakorlat kapcsán a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának tanszékvezetője küldött. A levélben az egyetem képviselői kifejezték elismerésüket és hálájukat amiatt, hogy a kórház lehetőséget biztosított gyógytornász hallgatóiknak a gyakorlati képzésre.
A gyöngyösi kórház munkáját dicsérte a Szegedi Tudományegyetem
Mint írják, a hallgatók számára a gyöngyösi gyakorlat nemcsak tanulságos, de kifejezetten inspiráló élmény volt. A fiatalok számos értékes tapasztalattal gazdagodtak, amiért hálájukat fejezték ki – és ezt az egyetem hivatalos formában is tolmácsolta.
Különösen nagyra értékeljük azt az elkötelezett szakmai támogatást, amelyet a gyakorlat során nyújtottak
– áll a levélben, amely szerint az együttműködés a jövő egészségügyi szakembereinek képzése szempontjából is példaértékű.
Az új gyöngyösi orvosigazgató édesanyja nagy áldozatot hozott
Az egyetem abban bízik, hogy ez a gyümölcsöző kapcsolat a jövőben is folytatódik, és újabb hallgatók kapnak majd lehetőséget arra, hogy a gyöngyösi intézményben bővítsék gyakorlati tudásukat.
Nem ez az első alkalom, hogy a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház munkatársainak elhivatottságát hivatalos levélben is elismerik. Legutóbb egy hálás család köszönete jelent meg a kórház Facebook-oldalán: K. László és párja megható üzenetben mondtak köszönetet az osztály teljes csapatának, külön kiemelve Hrabár Jenő doktor urat és Mata Dominika szülésznőt.
Ez a levél pillanatok alatt elérte a Bugát Pál Kórház dolgozóit - döbbenetes dolog történt a szülészeti osztályon
