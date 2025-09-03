Ez a levél pillanatok alatt elérte a Bugát Pál Kórház dolgozóit - döbbenetes dolog történt a szülészeti osztályon

A Bugát Pál Kórház Facebook-oldalán osztották meg azt a megható levelet, amelyben K. László és párja hálájukat fejezik ki az osztály teljes csapatának. A szülők külön kiemelték Hrabár Jenő doktor urat és Mata Dominika szülésznőt, akik szakértelmükkel és megnyugtató jelenlétükkel vezették le a szülést.

Fotó: Czímer Tamás/Heol.hu

Hálás szülők dicsérik a Bugát Pál Kórház Szülészeti Osztályát

Az ő profizmusuk, türelmük és emberségük örökre emlékezetes marad számunkra

– írják a szülők, hozzátéve, hogy az osztály minden dolgozója – orvosok, szülésznők, ápolók és háttérben dolgozó munkatársak – hozzájárult ahhoz, hogy gyermekük világra jötte biztonságos és nyugodt környezetben történjen.

