Ez a levél pillanatok alatt elérte a Bugát Pál Kórház dolgozóit - döbbenetes dolog történt a szülészeti osztályon
Egy újdonsült anyuka és apuka levélben fogalmazta meg, mit tapasztalt a Bugát Pál Kórházban. A szülészeti osztály dolgozóit külön kiemelték.
A Bugát Pál Kórház Facebook-oldalán osztották meg azt a megható levelet, amelyben K. László és párja hálájukat fejezik ki az osztály teljes csapatának. A szülők külön kiemelték Hrabár Jenő doktor urat és Mata Dominika szülésznőt, akik szakértelmükkel és megnyugtató jelenlétükkel vezették le a szülést.
Hálás szülők dicsérik a Bugát Pál Kórház Szülészeti Osztályát
Az ő profizmusuk, türelmük és emberségük örökre emlékezetes marad számunkra
– írják a szülők, hozzátéve, hogy az osztály minden dolgozója – orvosok, szülésznők, ápolók és háttérben dolgozó munkatársak – hozzájárult ahhoz, hogy gyermekük világra jötte biztonságos és nyugodt környezetben történjen.
A levél kitér arra is, hogy az osztály felszereltsége, a tiszta és barátságos környezet, valamint a modern eszközök mind azt bizonyítják, hogy a kórház a legmagasabb szintű ellátásra törekszik. A mindennapi kényelmet biztosító szolgáltatások – a könnyen elérhető büfé, a jól felszerelt gyógyszertár, a tágas parkolási lehetőségek és a kényelmes liftek – szintén hozzájárultak a zökkenőmentes élményhez.
A levél végén a szülők sok sikert és kitartást kívánnak a kórházi dolgozóknak, kiemelve, hogy
Jó érzés tudni, hogy egy ilyen lelkiismeretes, felkészült és emberséges csapat vigyázza a szülő nők és újszülöttek biztonságát és jólétét.
