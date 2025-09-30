szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Kórházi sorok

2 órája

Nyilvános a szívszorító levél, ezt üzenték a hatvani kórházban hagyott babák ápolóinak

Hatvani Albert Schweitzer Kórház

Kézzel írott levél érkezett a Hatvani Albert Schweitzer Kórházba. A levélben külön kitért a szerző a kórház ápolóinak munkásságára.

Heol.hu

A Hatvani Albert Schweitzer Kórházhoz nemrégiben egy kézzel írott levél érkezett, amelyben a szerző az ápolók munkájára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a kórházban dolgozó szakemberek nemcsak feladatukat végzik, hanem nap mint nap emberi törődéssel fordulnak az ott hagyott kisbabák felé.

kórház, beteg
Az ápolók mindennapi törődéssel gondoskodnak a hatvani kórházban lévő kisbabákról
Forrás:  Kállai Márton/Szabad Föld

A kórházban dolgozó ápolók munkája nemcsak szakmai feladat, hanem igazi hivatás, amelyhez nagy szív, erő és emberség szükséges

A levélben hangsúlyozták: a gyerekek számára az ápolók jelentik az első biztonságos érintést, a gondoskodást és a figyelmet, amelyre a leginkább rászorulnak. A köszönet jeléül a dolgozók apró figyelmességeket is kaptak, ezzel jelezve a levél írójának háláját.

Ahogy a levél egyik kulcsmondatában szerepel:

Nem számít, mekkora dolgot teszünk, hanem mennyi szeretetet adunk abba, amit teszünk.

A hatvani kórház gyakran kap köszönőleveleket. Legutóbb a traumatológiai osztály dolgozóihoz érkezett egy levél, amelyben egy páciens arról számolt be, hogy majdnem elveszítette az ujját. Az ápolók szakértelme és gondoskodása azonban felülmúlta minden várakozását.

 

