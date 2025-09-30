Nyilvános a szívszorító levél, ezt üzenték a hatvani kórházban hagyott babák ápolóinak

A Hatvani Albert Schweitzer Kórházhoz nemrégiben egy kézzel írott levél érkezett, amelyben a szerző az ápolók munkájára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a kórházban dolgozó szakemberek nemcsak feladatukat végzik, hanem nap mint nap emberi törődéssel fordulnak az ott hagyott kisbabák felé.

Az ápolók mindennapi törődéssel gondoskodnak a hatvani kórházban lévő kisbabákról

Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

A kórházban dolgozó ápolók munkája nemcsak szakmai feladat, hanem igazi hivatás, amelyhez nagy szív, erő és emberség szükséges

A levélben hangsúlyozták: a gyerekek számára az ápolók jelentik az első biztonságos érintést, a gondoskodást és a figyelmet, amelyre a leginkább rászorulnak. A köszönet jeléül a dolgozók apró figyelmességeket is kaptak, ezzel jelezve a levél írójának háláját.

