2 órája
Nyilvános a szívszorító levél, ezt üzenték a hatvani kórházban hagyott babák ápolóinak
Kézzel írott levél érkezett a Hatvani Albert Schweitzer Kórházba. A levélben külön kitért a szerző a kórház ápolóinak munkásságára.
A Hatvani Albert Schweitzer Kórházhoz nemrégiben egy kézzel írott levél érkezett, amelyben a szerző az ápolók munkájára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a kórházban dolgozó szakemberek nemcsak feladatukat végzik, hanem nap mint nap emberi törődéssel fordulnak az ott hagyott kisbabák felé.
A kórházban dolgozó ápolók munkája nemcsak szakmai feladat, hanem igazi hivatás, amelyhez nagy szív, erő és emberség szükséges
A levélben hangsúlyozták: a gyerekek számára az ápolók jelentik az első biztonságos érintést, a gondoskodást és a figyelmet, amelyre a leginkább rászorulnak. A köszönet jeléül a dolgozók apró figyelmességeket is kaptak, ezzel jelezve a levél írójának háláját.
Ahogy a levél egyik kulcsmondatában szerepel:
Nem számít, mekkora dolgot teszünk, hanem mennyi szeretetet adunk abba, amit teszünk.
A hatvani kórház gyakran kap köszönőleveleket. Legutóbb a traumatológiai osztály dolgozóihoz érkezett egy levél, amelyben egy páciens arról számolt be, hogy majdnem elveszítette az ujját. Az ápolók szakértelme és gondoskodása azonban felülmúlta minden várakozását.
