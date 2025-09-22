Balesetet szenvedett az édesanya - a hatvani kórház dolgozóinak hozzáállásán nagyot nézett mindenki

Ezúttal is megható, őszinte köszönőlevél érkezett a Hatvani Albert Schweitzer Kórházba. Egy beteg lánya fejezte ki háláját az intézmény dolgozóinak a precíz és hozzáértő ellátásért – és külön kiemelte, hogy a szakmaiság mellett a jó szó sem maradt el, amit édesanyja kapott.

Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Szép napot! Édesanyám a múltkoriban kisebb balesetet szenvedett, így ellátásra a Baleseti Sebészet Ambulanciájára vittem be.

Az ott dolgozók gyorsan, precízen, hozzáértéssel végezték a munkájukat, és emellé még kedvesség, jó szó is jutott Nekünk.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az ott dolgozó ápolóknak,és orvosoknak! Kívánunk erőt, egészséget a mindennapos gyógyító munkájuk során!

- áll a kórháznak fogalmazott levélben.

A köszönőlevelek csak úgy sorakoznak, kiemelkedő ellátás vár a hevesi kórházakban

Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy páciens szinte elveszítette az ujját, ám a beteg levélben hangsúlyozta, milyen pozitív élményben volt része a traumatológiai szakrendelésen dolgozó asszisztenseknek köszönhetően.