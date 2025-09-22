2 órája
Balesetet szenvedett az édesanya - a hatvani kórház dolgozóinak hozzáállásán nagyot nézett mindenki
Ismét véleményt fogalmazott egy beteg hozzátartozója a hatvani kórházról. A páciens a sebészeti ambulanciára érkezett és olyan ellátásban részesítették, amelyre még ő sem számított.
Ezúttal is megható, őszinte köszönőlevél érkezett a Hatvani Albert Schweitzer Kórházba. Egy beteg lánya fejezte ki háláját az intézmény dolgozóinak a precíz és hozzáértő ellátásért – és külön kiemelte, hogy a szakmaiság mellett a jó szó sem maradt el, amit édesanyja kapott.
Szép napot!
Édesanyám a múltkoriban kisebb balesetet szenvedett, így ellátásra a Baleseti Sebészet Ambulanciájára vittem be.
Az ott dolgozók gyorsan, precízen, hozzáértéssel végezték a munkájukat, és emellé még kedvesség, jó szó is jutott Nekünk.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az ott dolgozó ápolóknak,és orvosoknak!
Kívánunk erőt, egészséget a mindennapos gyógyító munkájuk során!
- áll a kórháznak fogalmazott levélben.
