Őszinte sorok

2 órája

Balesetet szenvedett az édesanya - a hatvani kórház dolgozóinak hozzáállásán nagyot nézett mindenki

Ismét véleményt fogalmazott egy beteg hozzátartozója a hatvani kórházról. A páciens a sebészeti ambulanciára érkezett és olyan ellátásban részesítették, amelyre még ő sem számított.

Heol.hu

Ezúttal is megható, őszinte köszönőlevél érkezett a Hatvani Albert Schweitzer Kórházba. Egy beteg lánya fejezte ki háláját az intézmény dolgozóinak a precíz és hozzáértő ellátásért – és külön kiemelte, hogy a szakmaiság mellett a jó szó sem maradt el, amit édesanyja kapott.

Levélben fejezte ki háláját édesanyja életének megmentéséért, és külön kiemelte a kórház dolgozóinak precizitását és kedvességét
Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Szép napot!

Édesanyám a múltkoriban kisebb balesetet szenvedett, így ellátásra a Baleseti Sebészet Ambulanciájára vittem be.
Az ott dolgozók gyorsan, precízen, hozzáértéssel végezték a munkájukat, és emellé még kedvesség, jó szó is jutott Nekünk.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az ott dolgozó ápolóknak,és orvosoknak!

Kívánunk erőt, egészséget a mindennapos gyógyító munkájuk során!

- áll a kórháznak fogalmazott levélben.

A köszönőlevelek csak úgy sorakoznak, kiemelkedő ellátás vár a hevesi kórházakban

Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy páciens szinte elveszítette az ujját, ám a beteg levélben hangsúlyozta, milyen pozitív élményben volt része a traumatológiai szakrendelésen dolgozó asszisztenseknek köszönhetően.

Az egri kórház híre egészen Németországig eljutott: egy német származású páciens levelet küldött a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház traumatológiai osztályának, háláját kifejezve a szakszerű ellátásért, miután kezelték eltört karját. Külön kiemelte, hogy az intézményről rendkívül jó emlékeket őriz.

 

