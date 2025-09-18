szeptember 18., csütörtök

Őszinte sorok

1 órája

Ez a hatvani kórház igazi arca: az elvesztett ujja után nem erre a bánásmódra számított a beteg

Címkék#kórház#ujj#traumatológiai osztály

Egy ujj elvesztése után ritka élményben volt része egy gödöllői lakosnak a Hatvani Albert Schweitzer Kórházban: olyat tapasztalt, amit sosem gondolt volna a magyar ellátásról.

Heol.hu

A Hatvani Albert Schweitzer Kórház Facebook-oldalán osztották meg azt a köszönőlevelet, amelyben a beteg leírta, mennyire pozitív élményben volt része a traumatológiai szakrendelésen dolgozó asszisztenseknek köszönhetően. A páciens majdnem elveszítette az ujját, de az ápolók szakértelme és gondoskodása nyomán az ellátás minden várakozását felülmúlta.

A páciens majdnem elveszítette az ujját, de a kórház dolgozói megmentették
A páciens majdnem elveszítette az ujját, de a kórház dolgozói megmentették 
Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Így vélekedett a kórházról a levélíró

Tisztelt Vezetőség!

Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni a traumatológiai szakrendelésen dolgozó aszisztensek felé. Egy ujj elvesztése után tapasztaltam meg a Magyarországi egészségügyi kezeléseim legpozitívabb élményét. Szakmailag és emberileg is lenyűgöző az, amit a hölgyek tesznek. Gödöllői lakos vagyok, de meg sem fordult a fejemben, hogy oda járjak kötözésre azt követően, hogy először voltam.

Elismerésem a csapatukhoz.

Minden egészségügyi intézménynek ilyen csapatot kívánok, mint amit itt tapasztaltam, és orvosi szempontból is csak pozitívan tudok nyilatkozni.

Nagyon köszönöm, amit, és ahogy tesznek

– olvasható a levélben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hatvani kórház gyakran kap köszönőleveleket, legutóbb egy édesanyát váll- és csuklótörés gyanújával szállítottak a hatvani kórház baleseti ambulanciájára. A levélíró külön köszönetet mondott dr. Hüttner Gábornak, Somogyi Rolandnak és Nagy Ákosnak.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
