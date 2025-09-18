Ez a hatvani kórház igazi arca: az elvesztett ujja után nem erre a bánásmódra számított a beteg

Tisztelt Vezetőség!

Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni a traumatológiai szakrendelésen dolgozó aszisztensek felé. Egy ujj elvesztése után tapasztaltam meg a Magyarországi egészségügyi kezeléseim legpozitívabb élményét. Szakmailag és emberileg is lenyűgöző az, amit a hölgyek tesznek. Gödöllői lakos vagyok, de meg sem fordult a fejemben, hogy oda járjak kötözésre azt követően, hogy először voltam.

Elismerésem a csapatukhoz.

Minden egészségügyi intézménynek ilyen csapatot kívánok, mint amit itt tapasztaltam, és orvosi szempontból is csak pozitívan tudok nyilatkozni.

Nagyon köszönöm, amit, és ahogy tesznek