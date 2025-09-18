1 órája
Ez a hatvani kórház igazi arca: az elvesztett ujja után nem erre a bánásmódra számított a beteg
Egy ujj elvesztése után ritka élményben volt része egy gödöllői lakosnak a Hatvani Albert Schweitzer Kórházban: olyat tapasztalt, amit sosem gondolt volna a magyar ellátásról.
A Hatvani Albert Schweitzer Kórház Facebook-oldalán osztották meg azt a köszönőlevelet, amelyben a beteg leírta, mennyire pozitív élményben volt része a traumatológiai szakrendelésen dolgozó asszisztenseknek köszönhetően. A páciens majdnem elveszítette az ujját, de az ápolók szakértelme és gondoskodása nyomán az ellátás minden várakozását felülmúlta.
Így vélekedett a kórházról a levélíró
Tisztelt Vezetőség!
Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni a traumatológiai szakrendelésen dolgozó aszisztensek felé. Egy ujj elvesztése után tapasztaltam meg a Magyarországi egészségügyi kezeléseim legpozitívabb élményét. Szakmailag és emberileg is lenyűgöző az, amit a hölgyek tesznek. Gödöllői lakos vagyok, de meg sem fordult a fejemben, hogy oda járjak kötözésre azt követően, hogy először voltam.
Elismerésem a csapatukhoz.
Minden egészségügyi intézménynek ilyen csapatot kívánok, mint amit itt tapasztaltam, és orvosi szempontból is csak pozitívan tudok nyilatkozni.
Nagyon köszönöm, amit, és ahogy tesznek
– olvasható a levélben.
A hatvani kórház gyakran kap köszönőleveleket, legutóbb egy édesanyát váll- és csuklótörés gyanújával szállítottak a hatvani kórház baleseti ambulanciájára. A levélíró külön köszönetet mondott dr. Hüttner Gábornak, Somogyi Rolandnak és Nagy Ákosnak.
