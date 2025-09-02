1 órája
Nem csak a teste változott meg a kezelés után… ez történt a beteggel az egri kórházban
Ismét levél érkezett az urológiai osztályra. A kórházi dolgozók nem csak fizikailag, de lelkileg is megváltoztatták a páciens életét.
Szívhez szóló köszönőlevelet kapott a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Urológiai Osztálya egy korábbi páciensétől, aki prosztataműtétje után fejezte ki háláját az osztály dolgozóinak. A beteg nemcsak a szakszerű orvosi ellátást, hanem a személyzet emberségét, türelmét és odafigyelését is kiemelte, amely – mint fogalmazott – hozzásegítette őt nemcsak testi, de lelki gyógyulásához is.
„Visszaadták az életkedvem” – így vélekedett a páciens a kórház dolgozóiról
A levélben külön méltatta dr. Monyók Ádám munkáját, aki elvégezte a beavatkozást. Mint írta, az orvos tudása, keze munkája és emberi hozzáállása visszaadta számára az életörömöt, és azt az érzést, hogy ismét teljes értékű emberként élheti mindennapjait.
A beteg külön köszönetet mondott az ápolóknak is, akik – a sokszor embert próbáló munkakörülmények ellenére – mindig mosollyal, türelemmel és empátiával fordultak felé.
Tudom, hogy sokszor emberfeletti munkát végeznek, hiszen a létszámhiány miatt többszörös terhet kell vállalniuk
– fogalmazott, hozzátéve: a nővérek hozzáállása hatalmas erőt adott számára a gyógyulás útján.
A páciens levelét őszinte tisztelettel és hálával zárta, hangsúlyozva: a kórházi dolgozók munkája példaértékű, és bizonyítja, hogy a gyógyítás nem csupán szakma, hanem valódi hivatás. Végezetül jókívánságait is kifejezte, remélve, hogy az osztály dolgozói mindig megkapják a munkájukhoz szükséges erőt, kitartást és megbecsülést.
