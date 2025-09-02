Nem csak a teste változott meg a kezelés után… ez történt a beteggel az egri kórházban

Szívhez szóló köszönőlevelet kapott a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Urológiai Osztálya egy korábbi páciensétől, aki prosztataműtétje után fejezte ki háláját az osztály dolgozóinak. A beteg nemcsak a szakszerű orvosi ellátást, hanem a személyzet emberségét, türelmét és odafigyelését is kiemelte, amely – mint fogalmazott – hozzásegítette őt nemcsak testi, de lelki gyógyulásához is.

Ismét egy hálalevelet kapott az egri kórház, ezúttal az urológiai osztály dolgozóit méltatták

Fotó: Berán Dániel

„Visszaadták az életkedvem” – így vélekedett a páciens a kórház dolgozóiról

A levélben külön méltatta dr. Monyók Ádám munkáját, aki elvégezte a beavatkozást. Mint írta, az orvos tudása, keze munkája és emberi hozzáállása visszaadta számára az életörömöt, és azt az érzést, hogy ismét teljes értékű emberként élheti mindennapjait.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A beteg külön köszönetet mondott az ápolóknak is, akik – a sokszor embert próbáló munkakörülmények ellenére – mindig mosollyal, türelemmel és empátiával fordultak felé.

Tudom, hogy sokszor emberfeletti munkát végeznek, hiszen a létszámhiány miatt többszörös terhet kell vállalniuk

– fogalmazott, hozzátéve: a nővérek hozzáállása hatalmas erőt adott számára a gyógyulás útján.