Urológiai osztály

Nem csak a teste változott meg a kezelés után… ez történt a beteggel az egri kórházban

Címkék#urológiai osztály#prosztataműtét#egri kórház

Ismét levél érkezett az urológiai osztályra. A kórházi dolgozók nem csak fizikailag, de lelkileg is megváltoztatták a páciens életét.

Szívhez szóló köszönőlevelet kapott a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Urológiai Osztálya egy korábbi páciensétől, aki prosztataműtétje után fejezte ki háláját az osztály dolgozóinak. A beteg nemcsak a szakszerű orvosi ellátást, hanem a személyzet emberségét, türelmét és odafigyelését is kiemelte, amely – mint fogalmazott – hozzásegítette őt nemcsak testi, de lelki gyógyulásához is.

Ismét egy hálalevelet kapott az egri kórház, ezúttal az urológiai osztály dolgozóit méltatták
Fotó: Berán Dániel

„Visszaadták az életkedvem” – így vélekedett a páciens a kórház dolgozóiról

A levélben külön méltatta dr. Monyók Ádám munkáját, aki elvégezte a beavatkozást. Mint írta, az orvos tudása, keze munkája és emberi hozzáállása visszaadta számára az életörömöt, és azt az érzést, hogy ismét teljes értékű emberként élheti mindennapjait.

A beteg külön köszönetet mondott az ápolóknak is, akik – a sokszor embert próbáló munkakörülmények ellenére – mindig mosollyal, türelemmel és empátiával fordultak felé. 

Tudom, hogy sokszor emberfeletti munkát végeznek, hiszen a létszámhiány miatt többszörös terhet kell vállalniuk

– fogalmazott, hozzátéve: a nővérek hozzáállása hatalmas erőt adott számára a gyógyulás útján.

A páciens levelét őszinte tisztelettel és hálával zárta, hangsúlyozva: a kórházi dolgozók munkája példaértékű, és bizonyítja, hogy a gyógyítás nem csupán szakma, hanem valódi hivatás. Végezetül jókívánságait is kifejezte, remélve, hogy az osztály dolgozói mindig megkapják a munkájukhoz szükséges erőt, kitartást és megbecsülést.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy egy páciens levélben mondott köszönetet a kórház valamennyi dolgozójának, amiért édesanyja éveken át tartó kezelésében odaadóan részt vettek.

 

